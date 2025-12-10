Bolojan vrea „un dialog” cu magistrații, pe tema corupției din sistemul de justiție după materialul Recorder: „Voi încerca, dar nu este un moment bun”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat cu privire la investigația Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor de justiție. Premierul vrea un dialog cu asociațiile de magistrați, pentru gestionarea cazurilor de corupție.

„Oamenii nu au încredere în sistemul de justiție. Aceste percepții vin dintr-un sentiment de inechitate, că noi nu oferim serviciile pe care le așteaptă cetățenii și justiția oferă un serviciu public. Acesta e un determinant puternic, un sentiment al nedreptății. Atunci când văd că cineva din lumea politică are un salariu enorm la o companie, dar compania are pierderi enorme.

În sistemul de justiție când acuzațiile sunt serioase, intervine prescrierea. Voi studia ce apare acolo. Voi analiza. Voi încerca un dialog cu asociațiile de magistrați, chiar dacă nu este un moment bun, pentru că dacă au fost vocali în ceea ce privește drepturile salariale și pensionări ar fi bine să fie la fel de vocali în ataca aceste chestiuni din interior, astfel încât să corecteze lucrurile din interior”