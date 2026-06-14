Europarlamentarul și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu salută decizia autorităților europene de a permite Republicii Moldova să înceapă negocierile politice pe clustere și spune că obiectivul Chișinăului de a finaliza negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028 este realizabil.

Negrescu: „R. Moldova trebuie să accelereze reformele pe care și le-a asumat în fața partenilor europeni”

În opinia vicepreședintelui legislativului european, faptul că autoritățile de la Chișinău au început mai devreme negocierile tehnice va contribui la accelerarea negocierilor politice și la apropierea termenului de aderare. În acest context, Negrescu subliniază că Republica Moldova trebuie să accelereze implementarea reformelor pe care și le-a asumat în fața partenerilor europeni.

„Salut mesajul transmis de autotățile europene, care confirmă faptul că Republica Moldova urmează să înceapă negocierile politice pe clustere. E o decizie foarte importantă și mă bucur că dialogul purtat cu reprezentanții Consiliului a condus la acest rezultat favorabil și asta înseamnă că Republica Moldova are multă treabă. Totodată, începerea negocierilor din punct de vedere tehnic facilitează o evoluție rapidă a negocierilor din punct de vedere politic. În sensul acesta, eu sprijin proiectul ambițios al Republicii Moldova de a finaliza negocierile până la finalul lui 2028. Acest lucru este posibil și, în sensul acesta, Republica Moldova trebuie să accelereze reformele pe care trebuie să le implementeze și pe care și le-a asumat în fața partenerilor europeni”, a declarat Victor Negrescu pentru Gândul.

Aderarea la UE nu trebuie întârziată de problema transnistreană

Întrebat despre impactul conflictului transnistrean asupra procesului de aderare, europarlamentarul a precizat că decizia privind viitorul regiunii aparține exclusiv Republicii Moldova.

„Republica Moldova este singura care poate lua decizia cu privire la Transnistria. Avem situația Ciprului, nu este o situație nemaiîntâlnită. Însă eu cred că Republica Moldova și aderarea asta la Uniunea Europeană nu poate fi întârziată de subiectul transnistrean. În sensul acesta, așteptăm poziția autorităților de la Chișinău cu privire la acest subiect și ele vor decide care este formula care va permite integrarea în Uniunea Europeană”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

PE va dezbate și adopta o rezoluție privind atacurile cu drone rusești în România

Referindu-se la incidentul provocat de căderea unei drone la Galți, europarlamentarul Victor Negrescu a reiterat că a solicitat organizarea unei sesiuni speciale în plenul Parlamentului European, propunere care a fost deja acceptată. De asemenea, Negrescu a vorbit și despre necesitatea operaționalizării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, proiect pentru care, spune el, au fost deja obținute fonduri europene.

„Am solicitat să avem o rezoluție (…) În rezoluție vom face referiri explicite la maniera prin care România poate să fie sprijinită în actualul context, dar și la maniera prin care Europa poate sprijini Republica Moldova. Există capabilități tehnice, în prezent, la nivel european, care pot fi transportate, transferate în această zonă a Europei. Sperăm ca partenerii europeni să înțeleagă acest lucru.

De asemenea, operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră ar oferi un plus de siguranță pentru toate statele din regiune și militez activ ca acest hub să devină rapid operațional, pentru că am obținut deja fonduri pentru acest hub și este important ca acesta să devină realitate într-un timp cât mai scurt cu putință”, a adăugat Negrescu.

Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, profitând de impulsul creat după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută veto-ul care dura de doi ani.

Progresul decisiv a fost realizat vineri seara de către ambasadorii de la Bruxelles, care au adoptat o poziție comună în vederea continuării următoarei etape a negocierilor.

Astfel, la prima Conferință Interguvernamentală de luni, 15 iunie curent, va începe examinarea Clusterului privind aspectele fundamentale – coloana vertebrală a procesului de aderare. Mesajul a fost transmis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. (Mai multe detalii AICI)

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și ai unei țări candidate.

Aceste negocieri acoperă ansamblul de drepturi comune și legislația comună (acquis-ul UE) și sunt grupate în șase clustere, care cuprind diferite domenii de politică.