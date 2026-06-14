Prima pagină » Știri politice » Dosarul transnistrean nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la UE. Vicepreședintele Parlamentului European spune când pot fi încheiate negocierile

Dosarul transnistrean nu va împiedica aderarea Republicii Moldova la UE. Vicepreședintele Parlamentului European spune când pot fi încheiate negocierile

Olga Borșcevschi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu salută decizia autorităților europene de a permite Republicii Moldova să înceapă negocierile politice pe clustere și spune că obiectivul Chișinăului de a finaliza negocierile de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028 este realizabil.

Vezi galeria foto
12 poze

Negrescu: „R. Moldova trebuie să accelereze reformele pe care și le-a asumat în fața partenilor europeni”

În opinia vicepreședintelui legislativului european, faptul că autoritățile de la Chișinău au început mai devreme negocierile tehnice va contribui la accelerarea negocierilor politice și la apropierea termenului de aderare. În acest context, Negrescu subliniază că Republica Moldova trebuie să accelereze implementarea reformelor pe care și le-a asumat în fața partenerilor europeni.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

„Salut mesajul transmis de autotățile europene, care confirmă faptul că Republica Moldova urmează să înceapă negocierile politice pe clustere. E o decizie foarte importantă și mă bucur că dialogul purtat cu reprezentanții Consiliului a condus la acest rezultat favorabil și asta înseamnă că Republica Moldova are multă treabă. Totodată, începerea negocierilor din punct de vedere tehnic facilitează o evoluție rapidă a negocierilor din punct de vedere politic. În sensul acesta, eu sprijin proiectul ambițios al Republicii Moldova de a finaliza negocierile până la finalul lui 2028. Acest lucru este posibil și, în sensul acesta, Republica Moldova trebuie să accelereze reformele pe care trebuie să le implementeze și pe care și le-a asumat în fața partenerilor europeni”, a declarat Victor Negrescu pentru Gândul.

Aderarea la UE nu trebuie întârziată de problema transnistreană

Întrebat despre impactul conflictului transnistrean asupra procesului de aderare, europarlamentarul a precizat că decizia privind viitorul regiunii aparține exclusiv Republicii Moldova.

„Republica Moldova este singura care poate lua decizia cu privire la Transnistria. Avem situația Ciprului, nu este o situație nemaiîntâlnită. Însă eu cred că Republica Moldova și aderarea asta la Uniunea Europeană nu poate fi întârziată de subiectul transnistrean. În sensul acesta, așteptăm poziția autorităților de la Chișinău cu privire la acest subiect și ele vor decide care este formula care va permite integrarea în Uniunea Europeană”, a explicat vicepreședintele Parlamentului European.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

PE va dezbate și adopta o rezoluție privind atacurile cu drone rusești în România

Referindu-se la incidentul provocat de căderea unei drone la Galți, europarlamentarul Victor Negrescu a reiterat că a solicitat organizarea unei sesiuni speciale în plenul Parlamentului European, propunere care a fost deja acceptată. De asemenea, Negrescu a vorbit și despre necesitatea operaționalizării Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, proiect pentru care, spune el, au fost deja obținute fonduri europene.

„Am solicitat să avem o rezoluție (…) În rezoluție vom face referiri explicite la maniera prin care România poate să fie sprijinită în actualul context, dar și la maniera prin care Europa poate sprijini Republica Moldova. Există capabilități tehnice, în prezent, la nivel european, care pot fi transportate, transferate în această zonă a Europei. Sperăm ca partenerii europeni să înțeleagă acest lucru.

De asemenea, operaționalizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră ar oferi un plus de siguranță pentru toate statele din regiune și militez activ ca acest hub să devină rapid operațional, pentru că am obținut deja fonduri pentru acest hub și este important ca acesta să devină realitate într-un timp cât mai scurt cu putință”, a adăugat Negrescu.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE

Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, profitând de impulsul creat după ce Ungaria și-a ridicat săptămâna trecută veto-ul care dura de doi ani.

Progresul decisiv a fost realizat vineri seara de către ambasadorii de la Bruxelles, care au adoptat o poziție comună în vederea continuării următoarei etape a negocierilor.

Astfel, la prima Conferință Interguvernamentală de luni, 15 iunie curent, va începe examinarea Clusterului privind aspectele fundamentale – coloana vertebrală a procesului de aderare. Mesajul a fost transmis de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. (Mai multe detalii AICI)

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și ai unei țări candidate.

Aceste negocieri acoperă ansamblul de drepturi comune și legislația comună (acquis-ul UE) și sunt grupate în șase clustere, care cuprind diferite domenii de politică.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
10:16
Ciprian Ciucu, atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). „Am aflat când au început să sune telefoanele”
POLITICĂ Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
10:15
Eugen Tomac, după ce s-a retras din funcția de premier desemnat: „Sunt convins că aș fi putut schimba în bine România”
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
09:58
Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier
ULTIMA ORĂ Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
09:37
Adrian Veștea, primele declarații după desemnarea ca premier. Promite un guvern politic și reforme „reale”
PORTRET Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
09:19
Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan. Care este relația cu Ilie Bolojan, șeful PNL
BREAKING NEWS Nicușor Dan îi dă șah lui Ilie Bolojan. Îl desemnează premier pe Adrian Veștea, unul din greii PNL
09:06
Nicușor Dan îi dă șah lui Ilie Bolojan. Îl desemnează premier pe Adrian Veștea, unul din greii PNL
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri VIDEO
Cancan.ro
Meteorologii Easeweather au anunțat deja prima zăpadă. Pe ce dată se întorc ninsorile în România. Este mult mai repede ca în alți ani
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
Cum ne păcălesc samsarii în piețe: „Toate intersecțiile sunt pline de pepeni de Dăbuleni, deși în Dolj abia acum se recoltează”
Mediafax
Cât de bogat este cel care a RUPT duminică PNL-ul
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit un vânt înfricoșător care distruge galaxii întregi
ANALIZA de 10 Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
10:00
Dincolo de propagandă. Care sunt, de fapt, legăturile militare dintre Rusia și China. „O reticență istorică a ambelor părți”
INEDIT Singurul sat din România care este mai mare decât Bucureștiul. Câți locuitori are
09:30
Singurul sat din România care este mai mare decât Bucureștiul. Câți locuitori are
ULTIMA ORĂ Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat. Cum justifică abandondarea cursei
09:29
Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat. Cum justifică abandondarea cursei
EDUCAȚIE Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul
08:57
Programul de guvernare Tomac. Salariile profesorilor ar putea fi corelate cu veniturile din Sănătate. Ce arată documentul

Cele mai noi

Trimite acest link pe