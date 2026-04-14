Victor Negrescu solicită Comisiei Europene un nou pas în negocierile de aderare a Moldovei la UE, după alegerile din Ungaria

Olga Borșcevschi
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că, în calitate de vicepreşedinte al Parlamentului European responsabil de relaţia cu Republica Moldova, a trimis preşedintelui Consiliului European, António Costa, o scrisoare în care solicită deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova. Acest pas vine în urma alegerilor parlamentare din Ungaria, care au fost câștigate de partidul Tisza și liderul acestuia, Peter Magyar.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova”, a scris Victor Negrescu marți, într-o postare pe Facebook.

Victor Negrescu cere accelerarea aderării Moldovei la UE după victoria lui Peter Magyar în Ungaria. Foto: Facebook / Victor Negrescu

Potrivit europarlamentarului PSD, scrutinul parlamentar din Ungaria „oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta”.

El a menționat faptul că o decizie a Consiliului European în acest sens „ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori” și a subliniat progresul înregistrat de Chișinău în procesul de aderare la UE.

„Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”

„Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară”, a mai adăugat Victor Negrescu.

Sursa foto: Facebook / Victor Negrescu

