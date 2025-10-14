Nicușor Dan insistă ca SRI să se implice în lupta împotriva corupției. A revenit cu un mesaj pe Facebook și X

Președintele Nicușor Dan reiterează marți, într-o postare pe Facebook și X, necesitatea ca SRI să intervină în combaterea fenomenului de corupție, după declarațiile de luni de la Pro TV. „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal!”, scrie șeful statului.

Nicușor Dan a distribuit un fragment din interviul de la Pro TV în care afirmă că „vrea ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații”.

„Acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic. Am abordat acest subiect, dar și alte teme, în interviul pe care l-am acordat jurnalistului Cristian Leonte de la Pro TV. Link aici”, se arată în postarările de marți ale președintelui României.

Nicușor Dan: Vrem ca mecanismele prin care SRI se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale

Șeful statului a declarat luni că mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen trebuie să fie absolut constituționale.

„Sunt două schimbări majore. Unu: că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică atacuri cibernetice, proceduri de dezinformare sistematică, influența în spațiul rețelelor sociale, al Federației Ruse, ca să spunem exact cu cuvintele astea. Deci asta este o parte. Și a doua, pe care mi-o doresc foarte mult și la care multe dintre instituții au trimis observații: atacarea frontală a fenomenului corupției. Cu toate precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în procesul de… să-i spunem activitatea Parchetului. Toată discuția pe care am avut-o în spațiul public. Pe de o parte, vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca mecanismele prin care Serviciul Român de Informații se preocupă de acest fenomen să fie absolut constituționale și demarcația între Serviciile de Informații și Parchet să fie foarte bine făcută”, a spus Dan într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

În opinia șefului statului, rolul SRI este să producă informații cât mai consistente, astfel încât, din momentul în care o informație este transmisă către Parchet, Serviciul de Informații să „nu mai aibă de-a face cu respectiva chestiune și Parchetul să înceapă să cerceteze presupusa infracțiune de corupție”.

„În ceea ce privește interceptările, legislația este foarte clară. Ele se pot face de către SRI doar pe un mandat de siguranță națională, pe care îl emit judecătorii de la Înalta Curte, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru interceptări care sunt necesare într-o cercetare penală, ele trebuie, de asemenea, dispuse de judecător și să fie în sarcina Parchetului. Deci avem separarea foarte clară, ca să nu existe niciun fel de dubii”, a explicat președintele.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

AUTORUL RECOMANDĂ: