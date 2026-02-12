Nicușor Dan recunoaște că România nu poate adopta moneda euro din cauza deficitului și a datoriilor externe: „Peste trei ani de acum încolo”

Nicușor Dan a declarat că România mai are cel puțin trei ani până va fi eligibilă pentru a adopta moneda euro. Datoriile exteren și deficitul sunt principalul motiv.

„Trecerea României la euro e benefică. Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât vei avea mai multe locuri de muncă bine plătite în țara sa. Ca să aderi la moneda euro și pe deficit și pe datorie trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani”, a declarat Nicușor Dan.

Proaspăt aderată la moneda euro, Bulgaria se laudă cu cea mai ieftină energie electrică din Europa

Deși s-a confruntat într-un ritm rapid cu o schimbare de Guvern, demisia președintelui Rumen Radev și a premierului Rosen Jeliazkov, cu multă instabilitate politică, accentuată de protestele masive în stradă demarate toamna trecută, țara de la sud de Dunăre a bifat două reușite economice majore.

A aderat oficial, începând din 1 ianuarie 2026, la moneda euro, ceea ce va contribui semnificativ la stimularea economiei sale (detalii AICI).

Acest lucru poate impacta negativ România, căci aderarea la euro este ca un magnet pentru investitorii străini. Așadar, Bulgaria ne-ar putea lua potențiale investiții străine directe (ISD).

Pe de altă parte, potrivit agenției de presă Novinite, Bulgaria continuă să aibă unele dintre cele mai reduse costuri ale energiei electrice din Europa.

Prețurile energiei electrice pentru gospodăriile din Bulgaria concurează doar cu Malta și Ungaria pentru cele mai scăzute niveluri de pe continent. „În comparație cu Germania, Belgia și Danemarca, energia noastră electrică este de aproximativ 4 ori mai ieftină”, a remarcat ministrul Energiei, Zecho Stankov, pentru agenția de presă bulgară.