Prima pagină » Știri politice » De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”

De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”

04 oct. 2025, 14:33, Știri politice
De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”

Președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o vizită la Washington, iar scopul întâlnirii cu Donald Trump nu va fi unul de imagine, ci de substanță, a explicat sâmbătă Cristian Diaconescu, consilierul președintelui pe securitate națională, la Digi24.

„Se lucrează la o vizită oficială de substanță a Președului la Washington. Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească o agendă clară, un roadmap și un pachet de înțelegeri, nu doar o întâlnire de imagine. Acest tip de abordare a funcționat recent și în discuția dintre Donald Trump și Regele Charles”, a precizat Diaconescu.

Pe agenda discuțiilor ar urma să se regăsească si subiectul excluderii României din programul Visa Waiver.

„Vor intra în discuție în mod evident (subiectul vizelor – n.red.)”, a dat asigurări șeful Cancelariei prezidențiale.

Cristian Diaconescu a adăugat că pe agendă se vor afla și garanțiile de securitate pentru și Ucraina, dar și prezența trupelor militare americane în țară noastră.

„Absolut toate elementele, de la prezența militară americană în România la sistemul de vize. Da, și în ceea ce privește componentele care țin inclusiv de garanțiile de securitate, pentru că, în opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie, într-o formă sau alta, să cuprindă și România. Finlandezii mi-au spus că și ei sunt de aceeași părere, polonezii la fel. Deci, garanțiile de securitate, practic trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor”.

Nicușor Dan a declarat la Euronews că vizita sa în Statele Unite ar putea avea loc „cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026”. (detalii AICI)

Foto: Presidency.ro

Citește și

ACTUALITATE Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
15:44
Noi restricții de circulație la Piața Unirii. De când intră în vigoare și ce rute alternative există/ Băluță: Lucrările s-ar putea încheia mai devreme
POLITICĂ Coaliția de guvernare „va rezista până la termenul de expirare”, promite Mircea Abrudean: „Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor”
13:57
Coaliția de guvernare „va rezista până la termenul de expirare”, promite Mircea Abrudean: „Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor”
POLITICĂ Un greu din PNL vrea ca Bolojan să-i fure fotoliul de la Cotroceni lui Nicușor Dan în 2030: „Va avea toate atuurile”
13:09
Un greu din PNL vrea ca Bolojan să-i fure fotoliul de la Cotroceni lui Nicușor Dan în 2030: „Va avea toate atuurile”
GUVERN Reforma administrației, marea restanță a lui Bolojan. Ce prevede „Pachetul 3” de măsuri al Guvernului
12:47
Reforma administrației, marea restanță a lui Bolojan. Ce prevede „Pachetul 3” de măsuri al Guvernului
REACȚIE După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
12:16
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
EXTERNE TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
21:44
TikTok a eliminat zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera cu alegerile din CEHIA
Mediafax
Planeta Y? Astronomii găsesc noi indicii despre existența unei lumi ascunse în sistemul nostru solar
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: 'Miracol pe pământ!'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Municipiul din România în care o garsonieră costă doar 9.000 de euro acum, în octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul NR.1 pentru divorțuri și despărțiri
Capital.ro
Tipurile de construcții care nu mai au nevoie de autorizație. Senatul a adoptat propunerea legislativă
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Experiența dezamăgitoare de care a avut parte Culiță Sterp, în trenul spre concertul din Augsburg! Artistul nu a fost deloc mulțumit: "Problema e că nu vine nimeni!"
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Faceți cunoștință cu singurul șoarece din lume care urlă la Lună
EXTERNE Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
15:26
Administrația TRUMP vrea să ofere 2.500 de dolari minorilor migranți pentru a părăsi SUA. Măsura a stârnit revoltă: „Va devasta familii”
ACTUALITATE Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
15:23
Stai la bloc? Greșeala care te poate lăsa fără apă și căldură. Când poate interveni asociația de proprietari
TRANSPORT O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale
15:09
O companie aeriană plănuiește să ELIMINE ghișeele de check-in, după ce a anunțat că biletele de îmbarcare vor fi exclusiv digitale
ACTUALITATE Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
15:00
Istorie neștiută. De ce a ezitat Gheorghiu-Dej la numirea lui Ion Iliescu în funcție. Lavinia Betea: „Cum să pui un inginer la propagandă?”
HOROSCOP Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
15:00
Horoscop 5 octombrie 2025. GEMENII își ating obiectivul
ACTUALITATE AVERTISMENTUL apocaliptic al economistului AUR: Datoria publică va sufoca România
14:45
AVERTISMENTUL apocaliptic al economistului AUR: Datoria publică va sufoca România