De ce întârzie vizita lui Nicușor Dan în SUA. Explicația consilierului prezidențial: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine”

Președintele Nicușor Dan se pregătește pentru o vizită la Washington, iar scopul întâlnirii cu Donald Trump nu va fi unul de imagine, ci de substanță, a explicat sâmbătă Cristian Diaconescu, consilierul președintelui pe securitate națională, la Digi24.

„Se lucrează la o vizită oficială de substanță a Președului la Washington. Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine. Ce înseamnă asta? Înseamnă ca în dialogul bilateral să se stabilească o agendă clară, un roadmap și un pachet de înțelegeri, nu doar o întâlnire de imagine. Acest tip de abordare a funcționat recent și în discuția dintre Donald Trump și Regele Charles”, a precizat Diaconescu.

Pe agenda discuțiilor ar urma să se regăsească si subiectul excluderii României din programul Visa Waiver.

„Vor intra în discuție în mod evident (subiectul vizelor – n.red.)”, a dat asigurări șeful Cancelariei prezidențiale.

Cristian Diaconescu a adăugat că pe agendă se vor afla și garanțiile de securitate pentru și Ucraina, dar și prezența trupelor militare americane în țară noastră.

„Absolut toate elementele, de la prezența militară americană în România la sistemul de vize. Da, și în ceea ce privește componentele care țin inclusiv de garanțiile de securitate, pentru că, în opinia noastră, garanțiile de securitate legate de Ucraina, fiind un stat de frontieră, trebuie, într-o formă sau alta, să cuprindă și România. Finlandezii mi-au spus că și ei sunt de aceeași părere, polonezii la fel. Deci, garanțiile de securitate, practic trebuie să determine Federația Rusă să treacă la masa negocierilor”.

Nicușor Dan a declarat la Euronews că vizita sa în Statele Unite ar putea avea loc „cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026”. (detalii AICI)

