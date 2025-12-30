Potrivit ministrului Miruţă, pensiile sunt speciale pentru alţi judecători: „Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48”

Potrivit unei logici româneşti, legea se aplică pe duşmani, dar se interpretează, cu prietenii. Acesta pare să fie şi raţionamentul pe care merge actualul ministru al Apărării în cazul tatălui său, fost magistrat şi beneficiar de pensie specială. Astfel de venituri sunt necuvenite doar atunci când e vorba de alţi judecători. În cazul celor din familie reprezintă „un val de minciuni” ce „nu poate să acopere adevărul”.

Gândul a publicat un articol în care relata postarea avocatului Ingrid Mocanu care susţine că tatăl ministrului Radu Miruţă, fost magistrat şi beneficiar de pensie specială, s-a pensionat fără să aibă vechimea necesară.

„Am înțeles că domnul Miruță e scandalizat de faptul că tatăl lui are o pensie mai mare decât salariul lui de ministru. Și eu sunt scandalizată, la fel ca orice alt magistrat care și-a dedicat viața dosarelor și acum se vede batjocorit de fiul unui impostor”, scrie într-o postare avocata Ingrid Mocanu.

Replica ministrului Miruţă a venit mai târziu şi conţine termeni precum „dezinformare”, „principii”, „privilegii” etc.

„Nici când unii se supără că vorbesc despre principii, despre cum le sunt amenințate unora privilegiile și dau drumul la mașinăria de dezinformare. Despre performanța profesională a unui magistrat, cum a fost tatăl meu, vorbesc procesele judecate și proporția soluțiilor care au fost menținute de instanțele superioare. Aici lucrurile sunt clare și măsurabile în dreptul tatălui meu. Pentru că am fost contondent cu cei patru judecători ai CCR și pentru că nu au contraargumente, aleg să-mi invoce tatăl. Trag însă pe lângă subiect. Datele profesionale îi contrazic, iar în fața minciunii propagate de unii stă adevărul susținut de date oficiale”, scrie ministrul, pe facebook.

În viziunea lui Radu Miruţă, nu suma pe care o încasează magistraţii pare să fie problema, ci vârsta de la care aceştia încasează această sumă.

„Prostimea. O categorie mare de români pune contribuții la bugetul de pensii, ca atunci când se pensionează să tragă de acolo proporțional cu ce au contribuit. Și există o altă categorie, magistrații, și mai sunt și alții care se pensionează la 48 de ani și care se duc fără jenă și bagă mâna în punga aia trăgând mai mulți bani decât au cheltuit. Vă repet, și tatăl meu a fost judecător, dar s-a pensionat mult mai târziu. Dar principial, nu este corect să pretinzi să iei o sumă mai mare de bani decât cea pe care ai contribuit-o tu”, spunea Radu Miruță.

Şi cum tot e ministrul Apărării, Miruţă sare cu argumente în apărarea pensionării tatălui său, beneficiar de pensie specială, pe care tot politicianul a invocat-o recent ca argument, atunci când a subliniat că salariul lui de ministru e mai mic decât pensia tatălui său.

„Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință. Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM. Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios. A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit.”

Pe finalul postării, Radu Miruţă îşi pune speranţa în adevăr şi în România, care „trebuie să meargă înainte.”

„Adevărul are o singură formă. Iar pe măsură ce tot mai mulți oameni înțeleg că manipulați și mințiți, din ce în ce mai puțini vă mai acordă credibilitate. România trebuie să meargă înainte. Dar nu așa cum a mers până acum: cu politicieni de formă, sforăriți de structuri vechi, care scot în față figuri mai „fresh”, dar lipsite de tărie, ușor de manevrat de aceiași păpușari ai trecutului.”

