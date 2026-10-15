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Zelenski anulează cu o simplă declarație programul SAFE de înzestrare a României. Președintele ucrainean spune că războiul a demonstrat că achizițiile de blindate sunt inutile, adică fix ce cumpără țara noastră, cu peste 4 miliarde euro, de la Rheinmetall

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Războiul din Ucraina, ajuns în cel de-al cincilea an, a dus conflictele militare la un alt nivel. Ceea ce părea a fi doar de domeniul viitorului îndepărtat s-a transformat, rapid, în realitate. Sintagma „războiul dronelor” a intrat deja în limbajul comun. România încearcă să își aducă armata la standarde NATO, numai că însăși aceste standarde par a fi depășite de evoluția tehnologiei de pe câmpul de luptă.

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Prin programul SAFE (Security Action for Europe), România a beneficiat de 16,68 miliarde euro, cea mai mare sumă după cea alocată Polonei. 9,6 miliarde euro au fost destinate pentru înzestrarea Armatei Române și gestionate de Ministerul Apărării, condus de ministrul USR Radu Miruță.

Ne înarmăm puternic, se poate spune, numai că realitatea pare a fi cu totul alta. România – ca și alte țări europene – este cu un pas în urmă. Împrumutăm și cheltuim miliarde de euro pentru tehnică de luptă care nu mai este viabilă în războiul modern.

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Avertismentul a venit chiar din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acesta a transmis, sec, că s-au cheltuit miliarde de euro, în Europa, pentru tancuri, vehicule blindate și muniție care – raportat la ce se întâmplă acum pe câmpul de luptă – sunt depășite.

Avertismentul lui Volodimir Zelenski: Blindatele sunt depășite în războiul modern. Miliarde de euro, cheltuite degeaba

Zelenski: „Nu vor mai cheltui miliarde pe tancuri, trebuie să cheltuiască bani pe alte lucruri”

Într-un interviu acordat la Londra publicației Financial Times, Volodimir Zelenski a tras un semnal de alarmă ale cărui reverberații ar trebui să ajungă și București.

Banii nu ar trebui cheltuiți pe tancuri sau vehicule blindate, ci pe alte „lucruri”, a spus Zelenski. Referirea sa este clară – dronele și tehnologia dronelor de război reprezintă marea provocare a viitorului.

„Toate tancurile, vă puteți imagina? Toată Europa, desigur, și asta chiar înainte de acest război, a cheltuit miliarde pe tancuri, pe vehicule blindate, pe foarte multă muniție și pe o mulțime de lucruri care nu mai sunt utile după acești ultimi doi ani. Așadar, experiența noastră le oferă țărilor experiența acestui război. Nu vor mai cheltui miliarde pe tancuri, trebuie să cheltuiască bani pe alte lucruri”, a declarat liderul de la Kiev.

Zelenski a adăugat că unii oficiali occidentali i-au și mulțumit pentru semnalele sale: „Uitați, ne-ați economisit miliarde pentru bugetul nostru, chiar miliarde”, a mai spus președintele Ucrainei.

În ceea ce privește dronele, armata României a contractat până acum doar 30,7 milioane de euro, cu compania germană Quantum Systems.

Volodimir Zelenski | Foto – Mediafax

România cheltuiește miliarde de euro pe blindate și muniție

Prin SAFE, România a încheiat contracte de miliarde de euro pentru modernizarea tehnicii de luptă.

  • 3,337 miliarde de euro fără TVA – mașina de luptă a infanteriei Lynx, un blindat pe șenile de până la 50 de tone.

Acordul-cadru prevede 298 de vehicule și derivate, pentru 3,337 miliarde de euro fără TVA. A fost semnat cu Rheinmetall Automecanica, filiala românească a grupului german. Asamblarea se va face la Mediaș – circa 11,2 milioane de euro pe bucată.

Celelalte 66 vehicule vor costa 738,6 milioane de euro și vor fi cumpărate după 2030, din alte fonduri. România ar deveni cel mai mare utilizator de Lynx din lume. Până acum, doar Ungaria, Ucraina și Italia au cumpărat acest vehicul.

KF41 Lynx – Sursa foto: Wikimedia Commons

  • 981,95 milioane de euro – achiziția a 11 sisteme antiaeriene de ultimă generație (inclusiv platforme mobile Skyranger bazate pe șasiul Lynx și sisteme de rachete/tunuri Skynex), contract atribuit filialei Rheinmetall Italia.
  • 449,75 milioane de euromuniție specializată de tip 35mm AHEAD destinată sistemelor de apărare antiaeriană și blindatelor contractate. Contractul a fost semnat cu Rheinmetall Waffe Munition din Germania.
  •  920 milioane de euro – două nave de patrulare maritimă, contract semnat cu NVL, divizia navală germană a Rheinmetall.
  • 2.172 miliarde eurotransportor blindat pentru trupe 8×8 / Piranha 5 și derivate.

Va fi încheiat un acord-cadru pentru o cantitate totală de 359 TBT, dintre care în prima etapă (până în 2030) vor fi furnizate 139 TBT, în valoare de 831.20 mil. EURO, prin accesarea mecanismului de finanțare SAFE.

  • 344.40 milioane euro – platforme de transport auto multifuncționale pe roți.

Moșteanu, fostul ministru USR al Apărării, anunța că România va cumpăra tancuri Abrams / S-au împotmolit în Ucraina

În anul 2025, Ionuș Moșteanu – ministru al Apărării la vremea respectivă – anunța că Armata României va primi un batalion de tancuri Abrams, într-o primă fază a programului de înzestrare.

54 de tancuri erau deja achiziționate.

Tanc Abrams

„Noi, de exemplu, ca țară și ca armată, am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, să achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams erau printr-un acord la guvern și tancurile urmează să vină în 2027-2028”, spunea Ionuț Moșteanu.

Etapa a doua de înzestrare înseamnă 216 tancuri, a mai spus ministrul Apărării.

Potrivit monitorulapararii.ro, MApN vrea să doteze Armata României cu 216 tancuri şi 76 de derivate, mai precis 16 tractoare de evacuare, 44 de poduri mobile de asalt şi 16 dragoare de mine, pentru o sumă totală de 6,5 miliarde de euro, fără TVA.

Rheinmetall a propus României tancul de luptă principal Panther KF51.

Panther KF51 / Sursa foto – Wikipedia

Alte țări au dat contractele firmelor proprii, dar România face excepție

Alte țări au dat contractele firmelor proprii, dar România face excepție. Prin împrumuturile de la UE, și-au finanțat propria industrie de apărare. Spre deosebire de Germania, Franța sau Italia, Românie dă contracte de mai bine de 10 miliarde de euro unor firme străine. (mai multe detalii AICI)

  • Polonia a dat contractele fără licitație firmelor poloneze PGZ, HSW, WZS.
  • Germania a dat contracte fără licitație firmelor germane Rheinmetall, KMV și Diehl.
  • Franța a dat contracte fără licitație firmelor franceze Thales, Airbus, Safran.
  • Italia a dat contracte fără licitație firmelor italiene Leonardo, Fincantieri și IDV (Iveco Defense Vehicle).
  • Cehia a dat contracte fără licitație firmelor cehești Vop CZ ( firmă de stat, corespondentul Romarm din Cehia), Colt CZ (un mare producător din Praga de armament) și Tatra.

Investiție strategică sau datorie strategică pe umerii românilor?

Potrivit specialiștilor, dobânzile împrumutului pentru mega-programul de înarmare SAFE ajung la aproape jumătate din suma totală.

Există riscul major ca românii să plătească în următorii 45 de ani un împrumut uriaș, fără ca banii să se întoarcă în economia locală. Și atunci va apărea încă o „gaură neagră” în bugetul și așa ciuruit al României.

Sorin Encuțescu – coordonatorul Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare –  avertizează că suma totală de rambursat pentru cele 9 miliarde care revin direct Armatei României va atinge, cu tot cu dobânzi, circa 16 miliarde de euro.

„Noi trebuie să ne uităm în acești 45 de ani cam care va fi valoarea dobânzii pe care o plătim. Ori din calcule rezultă că va fi cam undeva între 7 și 8 miliarde. Deci dacă la cei 9 miliarde pe care îi rambursăm mai adăugăm 7 miliarde, per ansamblu, va rezulta o sumă de rambursat la 16 miliarde. Nu toate sistemele vor putea fi localizate, pentru că nu există încă acele capabilități”, a declarat Sorin Encuțescu. (mai multe detalii îngrijorătoare AICI).

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