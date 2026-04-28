Cum arată raportul pe fondurile SAFE și pe ce va cheltui România miliarde de euro. Gândul a intrat în posesia draftului de proiect de lege care detaliază toate componentele împrumutului european SAFE, parte a proiectului pan-european de înarmare. România a primit a doua alocare bugetară din Uniunea Europeană, după Polonia. Se detașează cooperarea strategică cu Germania (7 miliarde de euro) și Franța (peste 3 miliarde de euro). Scadența maximă a împrumutului gigant este de 45 de ani la o dobândă maximă de 3%.

Comisiile reunite din Senat și Camera Deputaților s-au întrunit marți, 28 aprilie, la ora 10:00, pentru a aviza programele de înzestrare militară, prin programul SAFE.

Prin SAFE, statele membre ale Uniunii Europene pot accesa împrumuturi cu dobânzi avantajoase care pot fi achitate în termen de 45 de ani. Mai trebuie precizat că toate produsele trebuie să fie livrate până în anul 2030.

Așa cum arată raportul obținut de Gândul, suma totală de 16,6 miliarde de euro alocate României cuprinde 35 de programe prin hotărârea CSAT 138/2025. Dintre care 21 de programe revin Ministerului Apărării.

A doua cea mai mare alocare după Polonia. 4,2 miliarde pentru autostrăzi

România beneficiază prin Instrumentul european SAFE (Security Action for Europe) de o alocare de 16.680.055.394 euro – a doua cea mai mare alocare după Polonia.

Suma este distribuită astfel:

4,2 miliarde euro pentru infrastructura duală gestionatä de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (capetele Autosträzii Moldovei: Pașcani—Ungheni și Paşcani—Siret, totalizând 222 km)

(capetele Autosträzii Moldovei: Pașcani—Ungheni și Paşcani—Siret, totalizând 222 km) 9,6 miliarde euro pentru înzestrarea modernă a Armatei Române

pentru înzestrarea modernă a Armatei Române 2,8 miliarde euro pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe ale Sistemului Național de Apărare.

Prin Hotărårea Consiliului Suprem de Apärare a Țärii nr. 138 din 24 noiembrie 2025 au lost aprobate 35 de programe, dintre care Ministerul Apärării Naționale coordonează 21. Prezentul raport supune aprobärii Parlamentului 14 programe coordonate de MApN, însumând o valoare estimată de aproximativ 8,83 miliarde euro.

Condiții financiare

Maturitate maximă 45 de ani

Perioadă de grație 10 ani – România începe rambursarea efectivă din 2035

– România începe rambursarea efectivă din 2035 Dobândă maximă 3% , cu ratingul AAA al Comisiei Europene

, cu ratingul AAA al Comisiei Europene Termenul-limită pentru semnarea contractelor invidivuale care permit maximul de localizare: 31 mai 2025.

Structura pachetului supus aprobării

Pachetul integrat Rheinmetall AG: 5,69 miliarde euro pentru 6 programe (vehicule de luptă a infanteriei Lynx, două nave de patrulare maritimă, două vedete pentru scafandri, sisteme antiaeriene SKYNEX/Skyranger/Millennium, muniție 35 mm).

(vehicule de luptă a infanteriei Lynx, două nave de patrulare maritimă, două vedete pentru scafandri, sisteme antiaeriene SKYNEX/Skyranger/Millennium, muniție 35 mm). Potrivit autorităților, negocierea condusă de Prim-ministrul Ilie Bolojan cu CEO-uI Rheinmetall (foto) a redus prețul cu aproximativ 820 milioane euro față de oferta de listă din martie 2026 (6,51 miliarde euro).

Pachetul Airbus (Franța—Germania): 1,012 miliarde euro pentru 12 elicoptere H225M şi 2 sisteme de comandä C2 antirachetä, cu interes de continuare pentru 30 de elicoptere H225M suplimentare începând cu 2030, finanțate dìn fonduri naționale.

Programul Thales (Franța): 258 milioane euro pentru 12 radare Gap

Sistemul Diehl IRIS-T (Germania): S74,83 milioane euro pentru 3 sisteme rachete sol-aer cu rază

Programul de armament individual: 816 milioane euro printr-a asociere in participație ROMARM x SSI Legion (SigSauer), cu localizare 100% a producției la Cugir şi Sadu.

Transportoare Piranha 5: g31,2 milioane euro pentru 139 transportoare blindate, cu localizare de 100% a carcaselor la Uzina Mecanicä București şi 65% + pe turelă.

g31,2 milioane euro pentru 139 transportoare blindate, cu localizare de 100% a carcaselor la Uzina Mecanicä București şi 65% + pe turelă. Platforme auto IDV: 344,4 rnilioane euro pentru 115 platforme multifuncționale (60,2896 localizare).

auto IDV: 344,4 rnilioane euro pentru 115 platforme multifuncționale (60,2896 localizare). Mini UAS Quantum Systems: 31,4 milioane euro pentru 34.

31,4 milioane euro pentru 34. Soluție C4I5R prin NSPA: 19 milioane euro pentru 72 instanțe.

Cadrul normativ

Documentul stipulează și contextul instituțional al aprobării programului, după cum urmează.

Coordonator național

Potrivit documentului, coordonatorul național este Șeful Cancelariei primului-ministru.

Numire: prin Decizia Prim-ministrului nr. S24 din 21 noiembrie 2025, conform OUG 62/2025 art. 2 alin. (3)—(6).

Prerogative principale (art. 2—6 OUG 62/2025):

Negociază cu Comisia Europeană (prin DG DEFIS și DG BUDG) toate aspectele Planului SAFE și ale Acordului de împrumut

Convocarea și prezidarea Grupului de lucru interinstituțional SAFE

Aprobă prin Ordin cerințele de cooperare aferente fiecărui proiect realizate de MEDAT (art. 4 OUG 62/2025)

Aprobă în grupul de lucru, propunerea de furnizor și sumele oferite de autorit*t› e Co’îtî”actante ca urmare a cererilor de ofertă pe care Ie-au derulat;

Întocmește, prin Grupul de lucru, Documentul de analiză prin care se aprobă propunerea de furnizor, statul membru sau organizația internațională, valoarea estimată și cerințele de cooperare (art. 5 (6) OUG 62/2025)

Înaintează Documentele de analiză spre avizare la Prim-ministru și apoi spre aprobare la CSAT (art. 6 alin. (3))

Coordonează implementarea Planului SAFE și raportarea către Comisia Europeană.

Componența Grupului de Lucru SAFE

Membri permanenți, conform Deciziei PM nr. 524/2025:

Cancelaria Prim-Ministrului (coordonator)

Administrația Prezidențială

Ministerul Apărării Naționale

Ministerul Afacerilor Interne

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT)

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Finanțelor

Serviciul Român de lnformații (SRI)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Serviciul de lnformații Externe

Serviciul de Telecomunicații Speciale

Serviciul de Protecție și Pază

Administrația Națională a Penitenciarelor.

Programul are două componente majore: cu Germania și Franța.

Pachetul strategic România – Germania în valoare de 5,7 miliarde euro

Pachetul include pro8ramele coordonate cu Rheinmetall AG, Diehl Defence și Quantum Systems. Valoarea totală a pachetului Rheinmetall este de 5, 689 miliarde de euro. Cifra e obținută în urma unei negocieri care a redus oferta inițială cu aproximativ 820 milioane euro, se arată în document. Acesta structurează pachetul cu Germania astfel:

Mașina de luptă a infanteriei (MLI) Lynx

Cantitate: 232 buc. (contract subsecvent finantat SAFE), parte a unui Acord-cadru pentru 298 de bucăți

Valoare estimată SAFE: 598.400.000 € (-11,2 mii €/buc.)

598.400.000 € (-11,2 mii €/buc.) Valoarea Acordului-cadru complet: 337.000.000’E pentru 298 buc.

337.000.000’E pentru 298 buc. Furnizor: Rheinrnetall Automecanica SRL (filială locală)

Procedură: Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare (NFPPAP)

Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare (NFPPAP) Localizare industrialM: 40% (Automecanica Mediaș) + transfer de proprietate intelectuală

Mecanism de compensare: Rheinmetall garanteazM că un numMr de vehicule egal cu cele livrate inițial din facilități UE va fi ulterior livrat din facilitatea din România către ake state, atingându-se de facto un volum de producție în România egal cu cel achiziționat de România.

Programele SAFE_RO_2_S_004 (vedete scafandri) și SAFE_RO 2 S 005 (nave patrulare)

Cantitate: 2 nave de patrulare maritimă + 2 vedete intervenție scafandri

Valoare estimată: 000.000 € total (836 mii € patrulare + 84 mii C vedete)

000.000 € total (836 mii € patrulare + 84 mii C vedete) Preț mediu: 418 mil €/navă patrulare; 42 mil ‘E/vedetă scafandri

42 mil ‘E/vedetă scafandri Furnizor: NVL V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems (Germania)

NVL V. & Co. KG / Rheinmetall Naval Systems (Germania) Procedură: NFPPAP

NFPPAP Localizare industrială: 55—6096

Construcția corpurilor și integrarea echipamentelor militare se vor realiza la Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, în cadrul unei societatenoi cu acționar principal Rheinmetall, acționar minoritar statul român (aport teren, active fixe) și compania MSC (specializată în nave civile). Această soluție este declanșată de declararea falimentului Damen Mangalia Shipyards la 6 aprilie 2026.

Programul SAFE_RO_2_C_013 — SKYNEX (sistem antiaerian fix)

Cantitate: 7 sisteme

Valoare estimată: 000.000 € (-68 mil €/sistem)

Furnizor: Rheinmetall Italia SpA

Procedură: NFPPAP

Localizare: “1596 prin operațiuni de integrare pe vehicule in România.

Despre producător: Rheinmetall Italia (fosta Oerlikon Contraves) este sediul producției de armament antiaerian și muniție 35 mm AHEAD. Skynex este desfășurat i”n Ucraina și a demonstrat eficiență contra dronelor și rachetelor de croazieră.

Programul SAFE_RO_2_S_014 – SKYRANGER 35 (mobil)

Cantitate:2sisteme(cu24baterii pevehcu|eblindate)

Valoare estimată: 000.000 € (“235 mii’E/sistem complet)

Furnizor: Rheinmetall Italia SpA

Procedură: NFPPAP

Despre producător: Skyranger este versiunea mobilă a Skynex, achiziționată de Germania, Austrio și Danemarca.

Programul SAFE_RO_2_S_018 – Millennium (CIWS naval)

Cantitate: 2 sisteme (montate pe fregate)

Valoare estimată: 000.000 € (”18 mil €/tun)

Furnizor: Rheinmetall italia SpA

Aceste două sisteme se vor monta pe fregatele existente.

Programul SAFE_RO_2_C_021 — Muniție 35 mm

Cantitate: 760 buc.

Valoare estimată: 000.000 €( 1.120 €/Iovitură)

Furnizor: Rheinmetall Waffe Munition GmbH

Localizare: 10096

Rheinmetall a asumat construcția în România a unei facilitäți integrale de producție pentru muniția de 35 mm. Având in vedere cä loviturile vor fi folosite de echipamentele SKYRANGER, SKYNEX și Millennium, localizarea integralà a producției reprezintă un avantaj strategic semnificativ.

Programul SAFE_RO_1_C_016 — Sistem rachete sol-aer razà medie (IRIS-T)

Cantitate: 3 sisteme

Valoare estimată: 830.000 € (”191,6 mil €/sistem cu 24 rachete)

Detaliere valoare: 489,6 mil € ofertă + 25 mil € costuri non recurente + 25 mil € cooperare industrialä + 58,23 mil € suplimentare (rezultate din economii la alte programe, in special Skyranger).

Furnizor: Oiehl Defence

Țară: Germania (achiziție comunä prin BAAINBw, in cadrul European Sky Shield Initiative)

Localizare: facilitate MRO în România; module SW C4I; cooperare cu Electromecanica

Despre producător: Diehl Defence (Germania) este producătorul exclusiv al rachetelor IRIS-T. Sistemul a demonstrat eficien¡ă ridicată în Ucraina contra rachetelor balistice și de croazieră.

Cantitate: 34 sisteme

34 sisteme Valoare estimată: 400.000 € (-923.529 €/sistem)

€ (-923.529 €/sistem) Furnizor: Quantum Systems GmbH

Quantum Systems GmbH Cooperare industrială: producție locală de componente, asamblare produs final, capacitate MRO la operatori RO

Despre praducător: Quantum Systems (Germania, fondat 201SJ este unul din principalii furnizori NATO de UAS de tip ISR Clasa l.

Pachetul strategic România-Franța: Peste 3 miliarde de euro

Valoare totală pachet Airbus în Plan SAFE: 1,012 mld €, plus interes pentru un lot suplimentar de 30 elicoptere H225M începând cu 2030 ( 2 rnld €, fina tare națională). Pachet Thales: 258 mii €.

Programul SAFE_RO_2_C_003 — Centru de comandă apărare aeriană și antirachetă

Sistem Airbus D5 — post integrot de comandă C2 ontioerionfonfirochetd, instalat i“n containere mobile

Cantitate: 2 sisteme (48 containere — Opțiunea 2 selectată)

2 sisteme (48 containere — 2 selectată) Valoare estimată SAFE: 000.000 € (-80 mii €/sistem; ”3,33 mii €/container)

000.000 € (-80 ”3,33 mii €/container) Furnizor: Airbus Defense and Space GmbH

Stat membru achizitor: Germania (BAAINBw)

Despre producător: Airbus Defense and Space este divizia europeană pentru apărare a Airbus, cu prezență i”n Germania, Franța, Spania și Marea Britanie.

Programul SAFE_RO_1_C_006 – Elicoptere multi-misiune H225M

Cantitate: 12

Valoare estimată: 000.000 € (-71 mii €/elicopter)

Furnizor: Airbus Helicopters SAS

Stat membru achizitor: Franța (DGA) Cooperare industrială substanțială:

Producția la IAR a unor componente de fuzelaj imediat după data semnării contractului, atât pentru cele 12 elicoptere pentru România cât și pentru comenzile altor

Operaționalizarea Liniei de Asamblare Finală (FAL) la IAR Brașov până în 2030, pentru cele 30 de elicoptere H225M suplimentare planificate post-2030 și pentru alte comenzi ale companiei Airbus

Centru de Mentenanță Airbus pentru Europa Centrală și de Est la Brașov (deservind H14S, H160, H175, H225M)

Centru de Antrenament pentru piloți și echipaje + Centru de Exceiență pentru tehnicieni

Localizarea mentenanței integrale a motoarelor Safran la Turbomecanica București + producția unor componente.

Despre producător. Airbus Helicopter• este liderul mondial al elicopterelor civile și militare. H225M (Caracal) este utilizat de Franța, 8ra ilia Indonezio, Singapore, UnȘaria și MeKic.

Programul SAFE_RO_2_C_015 – Radare Gap Filler

Cantitate: 12

Valoare estimată: 000.000 € (-21,5 mii €/radar)

Furnizor: Thales (DGA Franța = autoritate contractantă; Thales = furnizor)

Localizare: se va detalia în acordul de cooperare cu Thales (există deja Thales România)

Despre producător: Thales (Franța) este liderul european al radarelor și sistemelor de comandă-control, cu o cifră de afaceri peste 18 mld €.

Programul strategic Armament individual (SAFE_RO_1_S_008)

Valoare totală estimată: 000.000 € (oferta inițială SigSauer: 816,57 mii €)

000.000 € (oferta inițială SigSauer: 816,57 mii €) Cantități: 589 arme diverse + 209,255.848 buc. muniție diverse calibre

Furnizor propus: Asociere în participație ROMARM A. (Cugir, Sadu) x SSI Legion S.R.L. (filiala SigSauer în România)

Procedură: NFPPAP

NFPPAP Localizare: 100% la Cugir și Sadu

Beneficiari: MApN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS, ANP

Mecanismul juridic: asociere în participație (art. 1949-1954 Cod civil) sau, după caz, societate pe acțiuni Eu capital mixt. Solutta răspunde direct cerințelor de eligibilitate prevăzute la art. 16 din Regulamentul SAFE.

Licențe SUA: Departamentul de Stat al SUA a aprobat (8 aprilie 2026, transmis Congresului) transferul licenței de producție către SSI Legion SRL și ROMARM S.A. ca sub-licent at, valabilă până în februarie 2036.

Despre producător: SigSauer (deținut prin lanț de 4 cetățeni germani) este furnizor principal al armatei americane (MI 7, M18, XM7, XM250) și al multor armate NATO, ROMARM S.A. (Cugir, Sadu) este unul dintre cei mai vechi producători de armament din România.

Alte programe MApN

Pe lângă cele două componente majore defalcate anterior, cu Germania și Franța, programul mai include și alte structuri de înzestrare armată.

Programul SAFE_RO_1_5_001 – Transportor blindat 8×8 Piranha 5

GDELS Piranha V8x8 cu turelă Elbit UT30M

Cantitate: 139 (parte AC 359 buc.)

Valoare estimată: 200.000 € (-5,98 mii €/buc.)

Furnizor: General Dynamics European Land Systems România SRL

Localizare:

Capacitate nouă de fabricație pentru carcase blindate la Uzina Mecanică București A.

Subsistem turelă UT30Mk2 (cu exceptia tunului 30 mm) realizat la subcontractanți români — minimum 6S9t din valoarea fiecărei turele

General Dynamics) este liderul european al transportoarelor.

Programul SAFE_RO_1_S_002 — Platforme auto multifuncționale pe roți

Cantitate: 115 buc. (în 16 configurații)

Valoare estimată: 400.000 € (-308.879’E/buc.)

Furnizor: IDV Defence Vehicles România R.L.

Localizare: 60,28°4

Despre producător, IDV Defence Vehicles (parte din grupul Iveco/Leonardo) este specializat în camioane militare și vehicule toctice.

Programul SAFE_RO_2_C_011 — Soluție informatică C4ISR

Cantitate: 72 instante (licențe)

Valoareestimată: 000.000 € (“263.889 €/Iice•taT

Achiziție comună prin: NSPA (NATO Support and Procurement Agency, Luxemburg).

