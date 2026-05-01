Secretomania din jurul SAFE, împrumutul de 17 miliarde de euro care ne îndatorează copiii și nepoții. Nu știm ce dobânzi plătim și cum se dau contractele

Secretomania pune pe jar România, pentru că ne împrumutăm prin SAFE cu miliarde de euro, însă autoritățile nu reușesc să explice pe înțelesul românilor ce dobânzi vor fi plătite începând cu anul 2035. Contractele vor fi atribuite printr-o procedură controversată, iar termenul-limită este sfârșitul lunii mai. Există, totuși, și o certitudine îngrijorătoare. Copiii și nepoții românilor vor scoate din propriile buzunare dobânda pe care trebuie să o achite România. În tot acest timp, autoritățile jonglează cu declarații ambigue.
Contextul geopolitic tensionat – război în Ucraina de mai mult de 4 ani și riscul unor amenințări ale Rusiei la adresa întregii Europe – a declanșat alarma în Uniunea Europeană.
În țara noastră, însă, secretomania a devenit cuvântul de ordine. Procedura de achiziție – NFPPAP (Negocierea Fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare) – nu face altceva decât să maximizeze misterul.
România trebuie să țină pasul, la nivel militar, cu alte țări din NATO. Am primit a doua alocare bugetară din Uniunea Europeană – aproape 17 miliarde de euro – după Polonia.
Suma de 16.680.055.394 euro este împărțită între MApN, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne + celelalte forțe ale Sistemului Național de Apărare.
De la bun început se poate constata o cooperare strategică a României cu Germania – 7 miliarde de euro – și Franța (peste 1 miliard de euro plus suplimente).
Scadența maximă a împrumutului uriaș contractat de România este de 45 de ani, la o dobândă maximă de 3%.
Alte țări au dat contractele firmelor proprii, dar România face excepție. Prin împrumuturile de la UE, și-au finanțat propria industrie de apărare. Spre deosebire de Germania, Franța sau Italia, Românie dă contracte de mai bine de 10 miliarde de euro unor firme străine. (mai multe detalii AICI)
Și România va atribui contractele fără licitație, numai că furnizorii au fost desemnați de Guvernul României, iar criteriile ridică semne de întrebare firești.
Regulamentul european impune semnarea contractelor până la 30 mai 2026. Teoretic, este vorba despre un caz de „extremă urgență”, iar autoritatea contactează direct candidații selectați, negociază clauzele contractuale și prețul, apoi atribuie contractul.
Procedura NFPPAP – Negocierea Fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare – vine „la pachet” cu riscuri și dezavantaje.
Este o procedură eficientă într-o situație de urgență, dar este considerată „de excepție”. NFPPAP limitează competiția și implică riscuri majore.
Suplimentar, din cauză că totul se face „la foc automat”, există și riscul ca respectivele contracte să fie întocmite prost, cu clauze ambigue. Detalii din caietul de sarcini nu sunt clarificate corespuzător. Pot fi livrate produse care nu vor corespunde 100% nevoilor inițiale.
La o licitație clasică, orice firmă poate depune o ofertă. La procedura NFPAP, chiar autoritatea identifică și invită direct unul sau mai mulți operatori economici despre care știe că au capacitatea de a executa contractul.
În cazul programului SAFE sunt vizate companii de top din industria de apărare (naționale – dar nu este cazul României – sau internaționale).
Explicația autorităților – potrivit căreia România procedează așa cum au procedat și alte state europene – este ca o picătură de apă dulce într-un ocean.
Așa cum se poate observa mai sus, țări precum Germania, Franța, Italia sau Polonia au avut grijă să își susțină propria industrie de apărare. Ceea ce nu se întâmplă în România.
Radu Miruță, ministrul USR al Apărării, a evitat să spună, concret, ce dobândă totalî va plăti România pentru cele 17 miliarde euro împrumutate prin SAFE.
Ministrul a respins ipoteza unui calcul simplu bazat pe dobânda anuală și a spus, chestionat de Gândul, că trebuie semnate mai întâi toate contractele, și abia pe urmă am putea afla care este dobânda totală.
„Ministerul Apărării are, conform cu decizia Parlamentului de ieri, 8,3 miliarde de euro contracte. Dacă se vor semna toate, este absolut limpede de clarificat, cât înseamnă 3% raportat la suma care se contractează. Dacă nu se vor semna toate contractele, se va aplica aceeași dobândă pe suma mai mică.
Văzând cum evoluează lucrurile până pe 30 mai, vă spun care va fi suma, pentru că este un calcul simplu de a aplica această dobândă. Nu știu pe ce sumă să o aplic”, a recunoscut Radu Miruță.
Ministrul Radu Miruță a sugerat că formula de calcul a dobânzii totale ar fi una „clasică”. Surprinzător, șeful de la Apărare a evitat să ofere o estimare concretă pentru întreaga perioadă de 40 de ani.
Domne, este o metodă clasică prin care se calculează dobânda, eu vă spun care sunt variabilele care intră în calcul”, a mai spus Miruță. (informații suplimentare AICI)
Potrivit specialiștilor, dobânzile împrumutului pentru mega-programul de înarmare SAFE ajung la aproape jumătate din suma totală.
Există riscul major ca românii să plătească în următorii 45 de ani un împrumut uriaș, fără ca banii să se întoarcă în economia locală. Și atunci va apărea încă o „gaură neagră” în bugetul și așa ciuruit al României.
Sorin Encuțescu – coordonatorul Strategiei Naționale pentru Industria de Apărare – avertizează că suma totală de rambursat pentru cele 9 miliarde care revin direct Armatei României va atinge, cu tot cu dobânzi, circa 16 miliarde de euro.
„Noi trebuie să ne uităm în acești 45 de ani cam care va fi valoarea dobânzii pe care o plătim. Ori din calcule rezultă că va fi cam undeva între 7 și 8 miliarde. Deci dacă la cei 9 miliarde pe care îi rambursăm mai adăugăm 7 miliarde, per ansamblu, va rezulta o sumă de rambursat la 16 miliarde. Nu toate sistemele vor putea fi localizate, pentru că nu există încă acele capabilități”, a declarat Sorin Encuțescu. (mai multe detalii îngrijorătoare AICI).
Un împumut atât de mare, pe un termen foarte lung, ar putea fi util pentru România doar în anumite condiții. Altfel, totul s-ar putea transforma într-un dezastru financiar.
„Din perspectivă fiscală și bugetară, programul SAFE poate fi util doar dacă România reușește să transforme aceste achiziții în efect economic intern. Altfel, riscăm să vorbim despre un împrumut foarte mare, contractat pe termen lung, care apasă pe buget fără să lase în urmă suficientă producție locală, locuri de muncă, taxe colectate și capacități industriale”, a avertizat și expertul fiscal Veronica Duțu, la solicitarea Gândul.
Dacă majoritatea echipamentelor sunt cumpărate din import, iar companiile românești rămân doar cu o „felie” mică din execuție, atunci statul român se alege cu o datorie extinsă în timp, nu cu o politică industrială reală.
SAFE nu trebuie privit doar ca program de înzestrare militară. SAFE devine un test de inteligență economică. Dacă pică acest text, România se îndatorează pe termen lung, iar cei care vor plăti vor fi tot românii.
