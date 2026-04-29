Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR / Sursa FOTO: AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a postat pe contul său de Facebook un mesaj în legătură cu programul SAFE. Acesta a explicat cum funcționează acest program, atât pentru România, cât și pentru restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Petrișor Peiu, revoltat în legătură cu programul SAFE, pentru România

Acesta și-a început mesajul prin a puncta faptul că România se împrumută prin programul SAFE pentru a finanța industria altor state, în timp ce alte state își finanțează propria industrie.

„Programul SAFE explicat pe scurt: polonezii, francezii, cehii și italienii au luat împrumuturi ieftine de la UE pentru a-și finanța propria industrie, în vreme ce România guvernului Bolojan ia împrumuturi de la UE pentru a finanța industria altor state!

Principala neregulă în programul SAFE este faptul că toate (da! toate) programele prevăzute au furnizorii desemnați de către guvern, fără nicio licitație, pe criterii obscure. Iar principala linie de apărare a guvernului este că așa au procedat și alte state europene. În sprijinul afirmației sale, guvernul a adus situația de mai jos”, a precizat Petrișor Peiu.

„România a dat aproape 10 miliarde de euro , fără licitație, firmelor germane, franceze, norvegiene”

În continuarea mesajului, senatorul a dat exemple de finanțări ale țărilor din Uniunea Europeană care au primit bani prin programul SAFE și au ales să își ajute propriile firme.

„Hai să citim cu atenție ce zice guvernul:

  1. că Polonia a dat contractele fără licitație următoarelor trei firme: PGZ, HSW, WZS.

Ei și acum să vedem minunea: PGZ este Polska Grupa Zbrojeniowa este firma poloneză de stat care reunește industria de apărare, HSW este Huta Stalowa Wola, firmă metalurgică poloneză, iar WZS este Grupa Wzs Sp. z o.o. , tot o firmă poloneză care produce componente de autovehicule.

  1. Germania a dat contracte fără licitație firmelor germane Rheinmetall, KMV și Diehl
  2. Franța a dat contracte fără licitație firmelor franceze Thales, Airbus, Safran
  3. Italia a dat contracte fără licitație firmelor italiene Leonardo, Fincantieri și IDV (Iveco Defense Vehicle)
  4. Cehia a dat contracte fără licitație firmelor cehești Vop CZ ( firmă de stat, corespondentul Romarm din Cehia), Colt CZ (un mare producător din Praga de armament) și Tatra

Cele expuse mai sus ar fi trebuit, în viziunea guvernului să justifice faptul că România a dat aproape 10 miliarde de euro , fără licitație, firmelor germane, franceze, norvegiene, etc. Niciun cuvânt despre faptul că toate celelalte state europene au dat contractele de armament firmelor proprii. Cu alte cuvinte, polonezii, francezii, cehii și italienii au luat împrumuturi ieftine de la UE pentru a-și finanța propria industrie, în vreme ce România ia împrumuturi de la UE pentru a finanța industria altor state!

P.S. Și încă ceva care spune totul despre penibilul acestui guvern: deși dată ca exemplu de țară care achiziționează fără licitație în programul SAFE, Germania , de fapt, NU A LUAT NICIUN EURO din programul SAFE!!!”, a punctat acesta.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

JUSTIȚIE Câinele „Guj” l-a dovedit pe „Marcelone”. Traficantul din Iași vindea „șobolani” ca să-și finanțeze viciile
09:20
Câinele „Guj” l-a dovedit pe „Marcelone”. Traficantul din Iași vindea „șobolani” ca să-și finanțeze viciile
EXTERNE James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
08:59
James Comey, fostul director al FBI care anchetase o presupusă imixtiune rusească în alegerile prezidențiale din SUA, inculpat pentru a doua oară
INEDIT Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
08:57
Presa vremii: Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Octavian Goga: „În sicriu a fost pus numai buchetul de flori trimis de Hitler”
FLASH NEWS Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
08:54
Se construiește o nouă unitate militară în Sibiu. Licitația a fost lansată de MApN. Cât costă proiectul
ANUNȚ Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit
08:44
Sfârșit tragic după accidentul de la Amzacea. Tânăra de 21 de ani care a intrat cu mașina în pom a murit
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan participă astăzi la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, în Croația. Care este programul președintelui
08:32
Nicușor Dan participă astăzi la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, în Croația. Care este programul președintelui
Mediafax
Miruță: Ce a dat PSD AUR-ului ca să ajute să treacă puntea asta fără să intre la guvernare?
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio? Suma e colosală
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cinci indicii din războiului din Iran care arată că NATO nu este pregătită să lupte cu Rusia
Mediafax
Grindeanu: Dacă vrem să schimbăm ceva, vrem să schimbăm primul ministru, în niciun caz președintele
Click
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Cancan.ro
A MURIT Valentina Dumitru, femeia de 45 de ani care a făcut anevrism după un lifting facial. Ministrul Sănătății cere anchetă
Ce se întâmplă doctore
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Descopera.ro
Mâinile nu mint? Noua obsesie din industria frumuseții mută atenția dincolo de pielea feței

Cele mai noi

Trimite acest link pe