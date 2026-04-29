Mesajul lui Petrișor Peiu despre programul SAFE: „România se împrumută de la UE ca să sprijine economiile altor state”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu a postat pe contul său de Facebook un mesaj în legătură cu programul SAFE. Acesta a explicat cum funcționează acest program, atât pentru România, cât și pentru restul statelor membre ale Uniunii Europene.

Acesta și-a început mesajul prin a puncta faptul că România se împrumută prin programul SAFE pentru a finanța industria altor state, în timp ce alte state își finanțează propria industrie.

„Programul SAFE explicat pe scurt: polonezii, francezii, cehii și italienii au luat împrumuturi ieftine de la UE pentru a-și finanța propria industrie, în vreme ce România guvernului Bolojan ia împrumuturi de la UE pentru a finanța industria altor state!

Principala neregulă în programul SAFE este faptul că toate (da! toate) programele prevăzute au furnizorii desemnați de către guvern, fără nicio licitație, pe criterii obscure. Iar principala linie de apărare a guvernului este că așa au procedat și alte state europene. În sprijinul afirmației sale, guvernul a adus situația de mai jos”, a precizat Petrișor Peiu.

„România a dat aproape 10 miliarde de euro , fără licitație, firmelor germane, franceze, norvegiene”

În continuarea mesajului, senatorul a dat exemple de finanțări ale țărilor din Uniunea Europeană care au primit bani prin programul SAFE și au ales să își ajute propriile firme.

„Hai să citim cu atenție ce zice guvernul:

că Polonia a dat contractele fără licitație următoarelor trei firme: PGZ, HSW, WZS.

Ei și acum să vedem minunea: PGZ este Polska Grupa Zbrojeniowa este firma poloneză de stat care reunește industria de apărare, HSW este Huta Stalowa Wola, firmă metalurgică poloneză, iar WZS este Grupa Wzs Sp. z o.o. , tot o firmă poloneză care produce componente de autovehicule.

Germania a dat contracte fără licitație firmelor germane Rheinmetall, KMV și Diehl Franța a dat contracte fără licitație firmelor franceze Thales, Airbus, Safran Italia a dat contracte fără licitație firmelor italiene Leonardo, Fincantieri și IDV (Iveco Defense Vehicle) Cehia a dat contracte fără licitație firmelor cehești Vop CZ ( firmă de stat, corespondentul Romarm din Cehia), Colt CZ (un mare producător din Praga de armament) și Tatra

Cele expuse mai sus ar fi trebuit, în viziunea guvernului să justifice faptul că România a dat aproape 10 miliarde de euro , fără licitație, firmelor germane, franceze, norvegiene, etc. Niciun cuvânt despre faptul că toate celelalte state europene au dat contractele de armament firmelor proprii. Cu alte cuvinte, polonezii, francezii, cehii și italienii au luat împrumuturi ieftine de la UE pentru a-și finanța propria industrie, în vreme ce România ia împrumuturi de la UE pentru a finanța industria altor state!

P.S. Și încă ceva care spune totul despre penibilul acestui guvern: deși dată ca exemplu de țară care achiziționează fără licitație în programul SAFE, Germania , de fapt, NU A LUAT NICIUN EURO din programul SAFE!!!”, a punctat acesta.

Recomandările autorului: