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Eugen Tomac susține că Nicușor Dan va face o nouă desemnare pentru funcția de premier „când se va găsi o formulă convingătoare”

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Consilierul prezidențial Eugen Tomac a susținut luni, 17 august, că Nicușor Dan va face o nouă desemnare pentru funcția de premier „când se va găsi o formulă convingătoare”. De altfel, acesta a mai precizat că șeful statului se află în contact permanent cu liderii politici, scopul fiind rezolvarea cât mai rapidă a crizei politice din România.

Eugen Tomac spune că Nicușor Dan este implicat în găsirea unei soluții pentru deblocarea crizei politice. Președintele ar urma să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier după ce partidele vor ajunge la o „formulă convingătoare”. Tomac susține că următoarea nominalizare va trece de Parlament.

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Eugen Tomac. Sursă foto: Mediafax Foto

Nicușor Dan va face o nouă desemnare pentru funcția de premier „când se va găsi o formulă convingătoare”

„Președintele este în contact permanent cu liderii politici, inclusiv la întrevederea de săptămâna trecută s-a făcut un schimb de opinii cu privire la criza politică și soluțiile pe care le avem pe masă pentru a depăși acest moment și este total angajat pe găsirea unei soluții.

De mai bine de 3 luni, dar președintele a avut 2 nominalizări pentru funcția de prim-ministru. Nu am convins Parlamentul cu cele 2 opțiuni. Fiți sigur că în următoarea perioadă, atunci când se va găsi o formulă convingătoare pentru partidele politice de a depăși acest moment, președintele va face o nouă desemnare, care va și trece în mod sigur prin Parlament”, a spus Eugen Tomac.

Consilierul prezidențial a mai precizat că Nicușor Dan poartă discuții intense cu partidele pentru deblocarea crizei politice. El a mai subliniat că România are nevoie cât mai rapid de un nou guvern.

„În momentul de față, ce pot să vă asigur este că este deplin angajat într-un dialog intens cu toți actorii implicați pentru a depăși acest moment complicat pentru Romnânia. Avem nevoie de un guvern nou, cât mai rapid, pentru a putea construi proiecte de viitor pentru țara noastră”, a precizat consilierul prezidențial la Digi24.

Vă reamintim că, până în prezent, au fost propuși doi oameni politici pentru funcția de premier al României. Eugen Tomac fusese desemnat premier de către Nicușor Dan pe 4 iunie 2026. Pe 14 iunie, în ultima zi a termenului legal, și-a depus mandatul. Negocierile cu partidele au eșuat. Apoi, Adrian Veștea a fost propus pentru funcția de prim-ministru. Nici acesta nu a reușit să ocupe funcția, după ce nu a întrunit voturile din Parlament.

Sursă foto: Mediafax Foto
Sursă video: Digi24

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