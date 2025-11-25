Prima pagină » Știri politice » Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE

25 nov. 2025, 18:44, Știri politice
Liderii coaliției au stabilit în ședință că rectificarea bugetară va fi gata până la finalul lui noiembrie. Proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern. Este a doua rectificare bugetară din acest an, iar banii în plus vor merge către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și către autoritățile locale, spun surse politice.

Prima rectificare bugetară din acest an a fost adoptată la începutul lunii octombrie, când ținta de deficit a fost majorată de la 7%, cât prevedea legea bugetului pentru anul 2025, la 8,4% din PIB.

Guvernul a adoptat la început de octombrie prima rectificare bugetară, cu un obiectiv de deficit de 8,4% din PIB, majorat de la 7% în legea bugetului de la începutul acestui an. Astfel, deficitul bugetar prevăzut anterior la 134,65 miliarde lei a fost majorat cu 24,58 miliarde lei.

Noua țintă de deficit reprezintă doar o reducere marginală față de 8,65% anul trecut, dar a fost agreată cu Comisia Europeană, în contextul în care în prima jumătate a anului reforma fiscală a fost amânată din cauza alegerilor, iar măsurile de stabilizare a finanțelor adoptate de către guvernul Bolojan în iulie produc efecte doar parțial în acest an. Pentru anul următor, ținta de deficit, agreată și cu Comisia Europeană, este de 6,2% din PIB.

