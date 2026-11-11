Tarifele la apă și canalizare în noiembrie: cât plătesc românii și unde sunt cele mai mari diferențe de preț

În noiembrie 2026, tariful mediu pentru serviciile de apă potabilă și canalizare din România ajunge la 16,60 lei/mc, fără TVA, potrivit datelor furnizate de ANRSC și operatorii de profil. Analiza celor 53 de tarife arată diferențe importante de la un oraș la altul, atât în cazul celor mai mici prețuri, cât și al celor mai ridicate.

Dintre cele 53 de tarife analizate, 25 sunt sub valoarea medie de 16,60 lei/mc, iar 28 o depășesc. Astfel, peste jumătate dintre tarifele analizate, respectiv aproximativ 53%, se situează peste media națională.

Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare tarif din România ajunge la 13,21 lei pentru fiecare metru cub de apă și canalizare. Mai exact, consumatorii din localitatea cu cel mai ridicat tarif plătesc de peste două ori mai mult decât cei din localitatea aflată la capătul opus al clasamentului.

Ploieștiul rămâne orașul cu cel mai mic tarif la apă și canalizare

Ploieștiul își păstrează prima poziție în clasamentul celor mai mici tarife cumulate pentru apă potabilă și canalizare. Consumatorii racordați la rețeaua Apa Nova Ploiești plătesc 10,02 lei/mc, fără TVA, cu 6,58 lei mai puțin decât valoarea medie calculată pentru luna noiembrie.

Tariful din Ploiești este astfel cu 39,6% mai mic decât această valoare.

În clasamentul celor mai mici tarife urmează Chiajna, din județul Ilfov, unde Veolia România are un tarif cumulat de 11,05 lei/mc, cu 33,4% sub medie. Pe următorul loc se află Aquatorontal, din județul Timiș, cu 11,36 lei/mc, respectiv cu 31,6% mai puțin.

Printre localitățile cu tarife reduse se mai numără Borș, din județul Bihor, cu 12,21 lei/mc, Chitila, cu 12,65 lei/mc, și Popești-Leordeni, cu 12,66 lei/mc. În toate aceste cazuri, valorile sunt cu peste 23% mai mici decât media de 16,60 lei/mc.

Bucureștiul se situează sub media calculată pentru luna noiembrie

În București, tariful cumulat pentru apă și canalizare este de 13,45 lei/mc, fără TVA, cu 3,15 lei/mc mai puțin decât valoarea medie de 16,60 lei/mc. Procentual, diferența este de aproximativ 19%.

Capitala rămâne astfel printre marile orașe din România cu tarife mai reduse pentru serviciile de apă și canalizare.

Călărași, Vaslui și Iași, în topul celor mai mari tarife

La polul opus, Călărașiul înregistrează cel mai ridicat tarif dintre cele analizate. ECOAQUA are un tarif cumulat de 23,23 lei/mc, fără TVA, cu 6,63 lei/mc peste valoarea medie, respectiv cu aproape 40%.

Pe următoarele locuri se află Vaslui, unde AQUAVAS are un tarif de 21,49 lei/mc, cu 29,5% peste medie, și Iași, unde tariful APAVITAL ajunge la 21,17 lei/mc, cu 27,5% mai mult.

Tarife ridicate se înregistrează și în județul Neamț, unde Compania Județeană Apa Serv ajunge la 20,72 lei/mc, precum și în Galați, unde tariful cumulat este de 20,46 lei/mc.

În Mediaș, consumatorii plătesc 20,31 lei/mc, iar în aria deservită de Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița tariful ajunge la 20,24 lei/mc.

Constanța și Aradul, cu tarife peste media națională. Brașovul și Clujul, cu tarife sub medie

În cazul altor mari orașe și operatori, diferențele sunt mai reduse.

Peste valoarea medie se află localitățile deservite de Apă-Canal Ilfov, unde tariful ajunge la 19,48 lei/mc, precum și Aradul, cu 17,19 lei/mc, și Constanța, cu 17,08 lei/mc.

Sub pragul de 16,60 lei/mc se situează Brașovul, cu 15,34 lei/mc, precum și aria deservită de Compania de Apă Someș, care include municipiul Cluj-Napoca, unde tariful este de 14,59 lei/mc.

Tarife mai mici se înregistrează în Sibiu, unde consumatorii plătesc 13,70 lei/mc, și în Oradea, unde valoarea ajunge la 13,56 lei/mc.