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Cum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi

Cum plănuiește Moscova să liniștească statele europene care se tem de agresiunea rusă. Anunțul făcut de negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace de la Abu Dhabi
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Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei la discuțiile de pace din Abu Dhabi, a declarat că Moscova ar putea încheia pacte de neagresiune cu statele membre NATO, ca parte a unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa, discutată în cadrul procesului de pace din Ucraina.

Propunerea privind pactele bilaterale de neagresiune cu statele NATO a fost prezentată de către Alexei Drobinin, directorul Departamentului de Planificare a Politicii Externe din cadrul Ministerului rus de Externe, în timpul unei conferințe la Moscova, fiind direct legată de declarațiile negociatorului-șef rus Vladimir Medinski la finalul negocierilor de pace de la Abu Dhabi, relatează Reuters.

La finalul celor două zile de negocieri, Vladimir Medinski, șeful delegației ruse la negocieri, a declarat că stabilirea unei noi arhitecturi de securitate pentru Europa a fost subiectul principal al întâlnirii, fără a oferi însă detalii concrete din sala de discuții.

Singurul acord ferm anunțat după această rundă de discuții a fost un schimb major de prizonieri între Rusia și Ucraina, estimat la peste 1.000 de persoane de fiecare parte, în timp ce disputele teritoriale au rămas blocate.

În paralel cu declarațiile lui Medinski, diplomatul rus Alexei Drobinin a detaliat viziunea Moscovei pentru noul sistem de securitate european și a propus trei posibile formate pentru viitoarele pacte de neagresiune.

Russian President Vladimir Putin and Presidential Aide Vladimir Medinsky attend a meeting with editors of the federal lineup of history textbooks for grades 5 to 11 of secondary school as well as vocational schools, at the Kremlin in Moscow, Russia.

Prima opțiune pe care a prezentat-o partea rusă a fost cea a unei alianțe defensive colective sau a unor acorduri bilaterale de asistență reciprocă, precum cele pe care Rusia le are cu Belarus și Coreea de Nord. A doua posibilitate pe care a menționat-o includea acorduri politice de a nu-și ajuta reciproc adversarii în caz de agresiune, precum pactul pe care Moscova îl are cu Iranul. Iar a treia opțiune pe care a prezentat-o au fost pactele bilaterale de neagresiune reciprocă.

„De exemplu, s-ar putea ajunge la acorduri de acest fel, printre altele, cu state membre NATO individuale, care ar primi apoi, de exemplu, garanții individuale suplimentare de securitate din partea Federației Ruse”, a declarat Drobinin la o conferință de presă la Moscova.

Unii politicieni europeni se opun oricărei discuții despre arhitectura generală de securitate a Europei și afirmă că trebuie convenit mai întâi progresul în privința Ucrainei, inclusiv un armistițiu.

În marja discuțiilor de la Abu Dhabi, Vladimir Medinski a reiterat că Moscova nu se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă exclude categoric aderarea Kievului la NATO sau la alte alianțe militare.

Totodată, delegația rusă a readus în discuție cererile formulate de Kremlin în decembrie 2021, care vizau oprirea extinderii NATO și retragerea infrastructurii militare a Alianței din statele care au aderat după anul 1997.
De asemenea, Medinski a adoptat un ton ferm în privința teritoriilor și a afirmat că „fiecare centimetru de pământ rusesc va fi recuperat, într-un fel sau altul”.

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