TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna octombrie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și cât plătesc bucureștenii

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna octombrie 2026 . Prețul apei potabile și al canalizării nu este același pe întreg teritoriul României, iar tarifele diferă de la zonă la zonă și de la un județ la altul. Trebuie precizat că, la fiecare metru cub de apă consumat, românii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România, pentru luna octombrie.

TOPUL celor mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luna octombrie

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează în acest moment în Călărași, Vaslui și Iași.

Călărași: 23,23 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Vaslui – 21,49 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Iași – 21,17 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

TOPUL celor mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luna octombrie

La polul opus se află Prahova (Ploiești), București și Ilfov (Chiajna).

Prahova (Ploiești) – 10,02 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

București – 10,98 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Ilfov (Chiajna) – 11,05 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

În alte zone ale României sunt aprobate următoarele tarife pentru apă potabilă și canalizare

Timiș – 11,36 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Brașov – 15,34 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Gorj – 16,38 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Bistrița-Năsăud – 16,92 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Maramureș – 17,06 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

De ce apar aceste diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă consumat, locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea. Diferențele de preț de la o regiune la alta țin de particularitățile locale și de modul în care sunt administrate și modernizate sistemele de apă și canalizare.

Aceste sisteme au nevoie periodic de lucrări de extindere, reabilitare și eficientizare, astfel încât să poată ține pasul cu dezvoltarea zonelor deservite și să funcționeze în condiții cât mai bune. Înlocuirea infrastructurii vechi, reducerea pierderilor din rețea, modernizarea sistemelor de tratare și transport sau creșterea rezilienței în fața fenomenelor meteo severe presupun investiții semnificative, ale căror costuri se pot reflecta, în timp, și în tariful achitat de consumator.