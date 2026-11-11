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Alexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”

Alexandru Rogobete a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles. Ministrul Sănătății: „Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin”
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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la conferința „Women’s Health in Europe” de la Bruxelles, organizată de eurodeputata Gabriela Firea, alături de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, și specialiști internaționali în sănătate publică și oncologie.

„Am discutat despre accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin, dar și despre utilizarea fondurilor europene pentru reducerea diferențelor de acces la diagnostic și tratament dintre statele membre.

România a făcut pași importanți în ultimii trei ani!

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Ca ministru al Sănătății, am introdus două programe naționale esențiale:

– Screening pentru cancerul de sân, prin mamografie.
– Screening pentru cancerul de col uterin, prin dezvoltarea laboratoarelor de citologie.

În ultimii trei ani, infrastructura medicală s-a dezvoltat semnificativ:

– Peste 140 de mamografe achiziționate.
– Peste 60 de laboratoare dotate.
– Dezvoltarea caravanelor mobile de screening, care duc prevenția mai aproape de comunități.

Dar prevenția trebuie completată de accesul rapid la tratament!

În mandatul anterior am introdus peste 80 de molecule noi și extinderi de indicații pe lista medicamentelor compensate și gratuite, multe dedicate pacienților oncologici. Până la finalul anului, obiectivul meu este extinderea listei cu alte 50 de medicamente.

Prevenția nu trebuie să fie un privilegiu, iar accesul la tratament nu trebuie să depindă de țara în care trăiești!

Cu dialog, echilibru și responsabilitate, mergem înainte!

O să fie bine! ”, a transmis Rogobete, în urma acestui eveniment.

Sursa foto: Facebook / Alexandru Rogobete

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