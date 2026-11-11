LIVE VIDEO finala Asia Express 2026 | Lovitură de teatru: Cine a câștigat, de fapt, marele premiu de 30.000€ oferit de Antena 1.

UPDATE 18:00. Cine a câștigat Asia Express și America Express până acum: De la Raluka și Ana Baniciu la Gabi Tamaș și Dan Alexa

De la lansarea competiției Asia Express (inclusiv cele două ediții America Express) în România, 9 echipe au câștigat marele trofeu în anii 2018 – 2026.

Marea Finală a sezonului 9, difuzată pe 11 noiembrie 2026, îi va avea câștigători pe Gabi Torje și Alin Alexuc, după ce sezonul 8 a fost câștigat tot de doi sportivi, Gabi Tamaș și Dan Alexa.

Sezonul 1 (2018) „Drumul Dragonului) a fost câștigat de Raluka și Ana Baniciu. Traseul competiției a fost Vietnam, Laos, Cambodgia, Thailanda.

CRBL și Oase au primit marele trofeu al Sezonului 2 (2019) „Drumul Elefantului”, cu itinerariul Sri Lanka, India.

Sezonul 3 (2020), denumit „Drumul Comorilor”, a fost câștigat de Răzvan Fodor și Sorin Bontea, pe traseul Filipine, Taiwan.

Mihai și Elwira Petre au câștigat „Drumul împăraților”, sezonul 4 (2021), cu aventuri în Turcia, Georgia, Iordania, Israel.

Sezonul 5 (2023) „America Express-Drumul Aurului” a fost câștigat de Cătălin Bordea și Nelu Cortea, probele având loc în Mexic, Guatemala, Columbia.

„America Express – Drumul Soarelui”, sezonul 6 (2023) a marcat victoria echipei Sânziana Negru – Laura Giurcanu, traseul competiției fiind Columbia, Ecuador Argentina.

„Drumul Zeilor”, sezonul 7 (2024) a fost cucerit de Nicolai Tand și Sorin Brotnei (Thailanda-Malaysia-Indonezia).

Sezonul 8 (2025) „Drumul Eroilor” i-a avut ca învingători pe Gabriel Tamaș și Dan Alexa (Filipine, Vietnam, Coreea de Sud).

UPDATE 17:45. Cele mai controversate momente de la Asia Express – Drumul Mătăsii 2026, Sezonul 9

Tensiunile s-au întețit odată cu apropierea de Marea Finală.

De exemplu, în semifinala din 10 noiembrie, cele 3 echipe rămase în cursă s-au înghesuit în același lift al unui hotel din Shanghai.

După ce Mirela Vaida a căzut pe scărei încercând să îi ajungă din urmă, Valerie Lungu a acuzat-o pe vedeta TV că a ignorat intenționat cartela de acces pentru a-i întârzia pe ea și colegul de echipă Alex Gîlcă.

În ediția din 12 octombrie, o regulă surpriză anunțată de Irina Fodor privind reconfigurarea temporară a echipelor a declanșat un schimb dur de replici între Mirela Vaida și Valerie Lungu.

De asemenea, Valerie Lungu s-a certat cu Alin Alexuc, într-un moment tensionat.

Aceeași Valerie Lungu, finalistă acum la Asia Express, a înjurat un șofer localnic, care a demarat în timp ce eea era aplecată pe geamul mașinii. În urma acestui gest ea s-a certat cu partenerul ei, Alex Gîlcă și a amenințat că abandonează proba.

Nici începutul competiției nu a fost lipsit de controverse: În ediția din 9 septembrie, cântărețul What’s UP s-a manifestat nervos la adresa unui localnic, din cauza unui gest considerat deplasat, la adresa soției sale, Miky.

Mai mult, producătorul general Mona Segall a explicat că echipele nu au fost ferite nici de problemele medicale: 12 persoane din echipă au ajuns la perfuzii, din cauza epuizării și condițiilor meteo precare.

LIVE VIDEO finala Asia Express 2026

Am aflat cine câștigă Asia Express 2026! Surpriza este că nimeni nu se aștepta ca acești doi concurenți să iasă învingători. Nici măcar ei!

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Marea finală Asia Express 2026 va fi difuzată mirecuri, 11 noiembrie, la Antena 1.

Ultimul episod al sezonului 9, „Drumul Mătăsii”, va începe la ora 20:30. Echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu și cea formată din Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au calificat în marea finală a Asia Express și vor concura pentru trofeu.

Trei echipe au concurat în semifinala difuzată marți seară: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă și Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu.

După cum a anunțat Gândul, în urmă cu mai mult timp, trofeul va fi adjudecat de echipa Gabi Torje – Alin Alexuc.

Cine este Gabriel Torje

Gabriel Andrei Torje (născut pe 22 noiembrie 1989, la Timișoara) este un fost fotbalist profesionist român care a evoluat pe postul de mijlocaș lateral (aripă dreaptă). Cunoscut pentru viteza sa remarcabilă și tehnica în regim de viteză, Torje a fost considerat în tinerețe una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc, fiind desemnat Fotbalistul Român al Anului în 2011.

În prezent, după retragerea din activitatea de jucător, el s-a orientat către televiziune și management sportiv, devenind analist TV pentru postul Digi Sport și ocupând funcția de director sportiv la CSM Oltenița. De asemenea, a devenit o figură populară în showbiz prin participarea la emisiunea Asia Express.

Cine este Alin Alexuc

Alin Alexuc-Ciurariu (născut pe 3 februarie 1990, la Botoșani) este un fost sportiv de performanță român, unul dintre cei mai importanți luptători de stil greco-romane din istoria recentă a României.

A devenit foarte cunoscut publicului larg prin participarea la emisiunea Asia Express de pe Antena 1, unde a format o echipă puternică și plină de umor alături de prietenul său, fostul fotbalist Gabriel Torje.

Cine sunt Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Cei doi finaliști de la Asia Express 2026 sunt originari din Republica Moldova și formează un cuplu de mai mulți ani.

Valerie Lungu este o cunoscută creatoare de conținut și influenceriță, iar Alex Gîlcă îi este partener atât în viața personală, cât și în proiectele profesionale.

Au ajuns în marea finală după o semifinală tensionată, în urma căreia echipa formată din Mirela Vaida și Oana Tomoioagă a fost eliminată.

Cum au fost eliminați concurenții de la Asia Express 2026 sezon 9. Prima echipă care a plecat acasă

La start s-au aliniat 9 echipe, iar ordinea eliminărilor pe parcursul competiției până la marea finală de miercuri, 11 noiembrie 2026, a fost surprinzătoare.

Prima echipă care a plecat acasă a fost cea formată din What’s UP și Miky, în urma prime curse pentru ultima șansă cu steag/mătase roșie din Uzbekistan.

A doua echipă eliminată (episodul 8, difuzat pe 16 septembrie 2026) a fost formată din Radu Isac și Eduard Hordilă, care, după ce au ajuns ultimii la punctul de întâlnire, criptexul ascuns le-a arătat culoarea roșie.

Mirela Retegan și Maya au format a treia echipă care a fost eliminată pe traseul din China, înainte de reunirea echipelor din etapa 6.

Rapper-ul Cheloo și colegul său de Dakar, Mihai Ban, au plecat acasă în episodul 20, din 8 octombrie, după o cursă pentru ultima șansă desfășurată în lumea urșilor Panda, unde au primit mătasea roșie.

Au părăsit competiția Asia Express 2026 și Maurice Munteanu și Connie Preda, înainte de etapa semifinală, după o cursă pentru ultima șansă în Yiwu, unde au extras eșarfa roșie.

Au urmat Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, eliminate în episodul 36 din 4 noiembrie, după o cursă de ultimă șansă contra echipelor Gabi Torje & Alin Alexuc și Mirela Vaida & Oana Tomoioagă.

Ultima echipă eliminată înainte de Marea Finală (locul 3), în urma semifinalei din Shanghai (episodul 39, 10 noiembrie) , a fost formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, când cutia lor a conținut perle roșii.

Marea finală Asia Express 2026 este LIVE VIDEO aici

SURSA FOTO: captură Antena 1