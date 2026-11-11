Marșul Independenței din Varșovia de anul acesta s-a transformat într-un miting antiguvernamental. Președintele Karol Nawrocki a ieșit pe străzi alături de sute de mii de polonezi

Polonia celebrează astăzi 108 ani de la recâștigarea independenței, eveniment marcat la Varșovia prin tradiționalul Marș al Independenței, la care a participat și președintele Karol Nawrocki. Manifestația se desfășoară în condiții de securitate sporite, dat fiind atacul terorist de zilele trecute din Cracovia, dar și într-un climat politic tensionat generat de schimbarea conducerii prin forță de la Tribunalul Constituțional.

Președintele Karol Nawrocki s-a alăturat mulțimii pe străzile capitalei purtând un drapel alb-roșu, fiind însoțit și de fiul său cel mare și de oficiali din administrația prezidențială. Participarea președintelui Nawrocki alături de opoziția conservatoare și naționalistă adâncește polarizarea politică din Polonia față de actualul executiv.

Evenimentul din acest an a fost organizat de Asociația „Marșul Independenței” și de alte grupări conservatoare și naționaliste sub deviza „Polonezul este stăpân în Polonia”, slogan care pune accent pe suveranitatea națională. De asemenea, mulți dintre participanți au scandat inclusiv lozinci împotriva guvernului condus de premierul Donald Tusk.

Marșul a început în jurul orei 14:30 de la Sensul Giratoriu Roman Dmowski, a traversat Bulevardul Jerozolimskie și Podul Poniatowski și s-a îndreptat apoi spre esplanada Stadionului Național, unde sunt programate concerte și discursuri.

Autoritățile au mobilizat forțe de ordine suplimentare după atacul armat mortal produs la Cracovia cu doar patru zile înainte și după ce poliția a reținut opt persoane pentru amenințări online cu dispozitive explozive.

Deși primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a declarat că marșul se desfășoară în mare parte pașnic, autoritățile au semnalat încălcări ale interdicției privind folosirea articolelor pirotehnice și a torțelor. În ciuda acestor evenimente izolate, Marșul Independenței din acest an a fost în mare parte pașnic, fiind dominat de familii, tineri și bătrâni, relatează Wyborcza.

„Marșul se desfășoară pașnic. Poliția din Varșovia nu a înregistrat incidente semnificative”, a precizat Jarosław Misztal, directorul Centrului de Securitate din Varșovia.

Marea majoritate a participanților a fost reprezentată de conservatori, care și-au exprimat sentimente anti-imigrație și prejudecăți anti-ucrainene. Mulți participanți și-au exprimat, de asemenea, deschis opoziția față de actualul guvern la la Varșovia și l-au numit pe Donald Tusk trădător.

Acest marș a fost în primul rând o demonstrație a oponenților guvernului, fiind prezente și grupări radicale care au ales confruntări verbale. Un exemplu este cel al grupului „Tineretul Polonez”, ai cărui participanți au scandat continuu sloganuri antiguvernamentale.