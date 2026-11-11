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Ciprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții

Ciprian Ciucu, în vizită la Luca Niculescu. Primarul Capitalei a mers la premier cu propuneri pentru dezvoltarea orașului și creșterea calității vieții
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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a mers astăzi la Palatul Victoria ca să se întâlnească cu premierul Luca Niculescu. Este prima întâlnire pe care premierul o are cu un lider PNL după preluarea mandatului. Cei doi au discutat despre prioritățile de dezvoltare ale orașului București, valorificarea oportunităților economice și urbane ale Capitalei,dar și despre proiectele destinate creșterii calității vieții în cel mai aglomerat oraș din România.

„Calitatea vieții și valorificarea oportunităților pe care le oferă Capitala celui de-al șaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorități pe care am convenit să le gestionăm prin dialog și soluții bine fundamentate”, a precizat Luca Niculescu într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Discuții pentru un aer mai curat în București și pentru un sistem centralizat de energie termică

Primarul Capitalei a anunțat că a discutat cu premierul Luca Niculescu despre aerul poluat din București și i-a cerut ajutor pentru un sistem de alimentare centralizat cu energie termică ca să evite falimentul Companiei Termoenergetica.

„Am discutat despre ceea ce avem de făcut pentru a avea un aer mai curat în București și pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu ne mișcăm repede. Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele surse de poluare din București.

De asemenea, l-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET – Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică și în București, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat.”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Șeful executivului a subliniat că a analizat propunerile lui Ciprian Ciucu pentru dezvoltarea infrastructurii și administrației din București și a explicat că este necesară o colaborare strânsă între Guvern și Primăria Capitalei.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureștiului”, a adăugat premierul.

Prima întâlnire a premierului cu un lider liberal la sediul Guvernului

Întrevederea de miercuri este prima discuție oficială pe care noul prim-ministru Luca Niculescu o are la Palatul Victoria cu un lider din Partidul Național Liberal de la preluarea mandatului.

Anterior, în ziua depunerii jurământului, noul șef al executivului a avut scurte convorbiri cu președintele PNL, Ilie Bolojan, în momentul în care acesta părăsea clădirea Guvernului. 

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