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Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor

Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor
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Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor. Ajutorul financiar vine pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Proiectul prevede finanțare în proporții egale din fonduri europene și de la bugetul Ministerului Agriculturii. Ministrul a acordat aviz favorabil, cu observații, acestui proiect.

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Mesajul lui Alexandru Nazare. Sursă foto: Facebook.

„Sprijin de aproape 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor.

Am dat aviz favorabil, cu observații, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Știu că pentru mulți fermieri scumpirea îngrășămintelor a însemnat un efort financiar suplimentar într-un an deja dificil. Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producția, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim prioritățile bugetare.

Proiectul prevede 60 de milioane de euro, dintre care jumătate din fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă, iar jumătate din resurse naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii”, a notat Alexandru Nazare pe Facebook.

Cui se adresează acest sprijin de 60 de milioane de euro?

Sprijinul se adresează cultivatorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv în sere și solarii. Banii vor fi acordați prin APIA, în funcție de cultură, suprafața eligibilă și documentele de achiziție a îngrășămintelor. Alexandru Nazare a cerut ca finanțarea să se încadreze în bugetul aprobat anual și să aibă o sursă sigură de acoperire.

Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor

Alexandru Nazare anunță un sprijin de 60 de milioane de euro pentru fermierii afectaţi de scumpirea îngrăşămintelor

Acesta a mai precizat că fondurile europene vor acoperi jumătate din ajutor, reducând presiunea asupra bugetului național. Ministrul a menționat că sprijinul pentru fermieri trebuie să aibă o finanțare clară, fără a afecta obiectivul de reducere a deficitului bugetar.

„Sprijinul propus se adresează producătorilor de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume, inclusiv celor care cultivă în sere și solarii. Acordarea lui ar urma să se facă prin APIA, în funcție de cultură, de suprafața eligibilă și de documentele care justifică achiziția îngrășămintelor.

Am susținut această măsură și am cerut, prin observațiile din aviz, ca finanțarea să fie încadrată în sumele aprobate anual cu această destinație. Este o condiție importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 și trebuie să punem împreună toate obligațiile de plată ale statului. Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget și o sursă de finanțare pe care ne putem baza.

Spațiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluții pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri. În acest caz, fondurile europene acoperă jumătate din sprijinul propus și ne permit să susținem un efort pe care bugetul național l-ar suporta mult mai greu singur.

Acesta este principiul pe care îl susțin în toate discuțiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene și prioritizarea resurselor naționale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de șocuri externe, păstrând în același timp direcția de reducere a deficitului.

Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza, iar aceasta presupune ca fiecare măsură să aibă o sursă clară de finanțare și condiții de aplicare bine stabilite, astfel încât statul să își poată respecta angajamentele”, a mai notat ministrul.

Sursă foto: Facebook Alexandru Nazare, Mediafax Foto, Envato

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