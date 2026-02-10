Prima pagină » Religie » Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine

Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine

10 feb. 2026, 18:20, Religie
Capul Sfântului Gheorghe, pentru prima dată în România. Unde vor putea credincioșii să se închine

Cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman, România va trăi un moment de profundă încărcătură duhovnicească. Cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, va fi adus pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos. Aducerea sfintelor moaște va avea loc într-o delegație specială condusă de Arhimandritul Alexios.

Sfintele moaște vor ajunge în țara noastră și vor fi așezate spre închinare la mănăstirea din județul Vlașca-Teleorman. Pelerinii le vor putea cinsti în perioada 22–28 aprilie. Anunțul a fost făcut marți, 10 februarie, de Agenția Basilica a Patriarhiei Române.

Pregătirile pentru pelerinajul cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe sunt în plină desfășurare. În această săptămână, o delegație formată din reprezentanți ai Mănăstirii Pantocrator și ai Episcopiei Alexandriei și Teleormanului se va deplasa la Mănăstirea athonită Xenofont pentru a stabili detaliile finale.

Mănăstirea Pantocrator a ales acest moment pentru aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, datorită semnificației sale deosebite. Sărbătoarea sfântului are loc în apropierea Duminicii Mironosițelor, zi în care lăcașul o cinstește în mod special pe Sfânta Maria Magdalena.

Pelerinajul din Duminica Mironosițelor la Mănăstirea Pantocrator a devenit deja o tradiție de 11 ani, atrăgând mii de pelerini din întreaga țară, veniți să se închine atât la moaștele din patrimoniul sfântului așezământ, cât și la moaște aduse din toată lumea creștină”, a transmis vicarul eparhial al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, Arhimandritul Serafim Baciu.

Manifestările speciale organizate cu acest prilej

Ziua de 26 aprilie va avea o semnificație aparte pentru Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Cu acest prilej, este așteptat să slujească IPS Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania, reprezentant al Bisericii Greciei.

„În contextul în care anul acesta a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, cuvioase, soții și mame), am hotărât la nivel eparhial, întrucât Mănăstirea Pantocrator este locul unde se păstrează și un fragment din sfintele moaște ale Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena, să organizăm mai multe manifestări cultural-religioase, între care și Simpozionul de teologie cu tema Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, modelul de slujire al femei creștine”, a precizat părintele vicar eparhial.

Mănăstirea athonită Xenofont, aflată sub îndrumarea starețului Arhimandritul Alexios, se bucură de ocrotirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, căruia îi este închinată.

Recomandarea autorului: Orășelul aflat în apropiere de București care atrage tot mai mulți TURIȘTI. Nimeni nu se aștepta, însă a devenit o destinație/„Există inedit și aici”

Recomandarea video

Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Un studiu a descoperit cauza pentru o ploaie chimică misterioasă care tot cade peste întreaga planetă
ACTUALITATE Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
18:58
Avertismentul nutriționiștilor. Cât îi costă de fapt mâncarea ieftină pe români
INEDIT Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare
18:45
Animalul rar întâlnit în România, cu un farmec aparte. Deși unii îl consideră neatractiv, în țara noastră mai există doar câteva exemplare
SCANDALOS Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
18:32
Miruță acuză Fake News și publică „declarația completă cu privire la satelitul românesc”. Doar că nu este completă, ci are 29 de secunde, dintr-un total de 1 minut și 10 secunde. Gândul publică declarația completă
FLASH NEWS Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare”
18:31
Ministrul Culturii, culmea sfidării la protestul actorilor. I-a cerut unui actor să-și dea demisia, apoi l-a jignit: „Prostia e mare”
REȚETE Rețeta originală de mici care datează de acum 100 de ani. De ce ingrediente ai nevoie
17:53
Rețeta originală de mici care datează de acum 100 de ani. De ce ingrediente ai nevoie
EXCLUSIV Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR
17:52
Petrișor Peiu dă detalii despre procedura de suspendare a lui Nicușor Dan, inițiată de AUR

Cele mai noi

Trimite acest link pe