Victor Ciutacu anunță că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD și că sancțiunea a fost anulată: „Nu am discriminat, nu am de plătit nicio amendă”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, realizatorul TV Victor Ciutacu a transmis că a obținut anularea în integralitate a hotărârii CNCD, care prevedea plata unei amenzi în valoare de 10.000 de lei, după acuzațiile de derapaje din emisiunile care au avut ca subiect decesul jurnalistei Iulia Marin.

Victor Ciutacu a transmis că a obținut victoria în instanță împotriva CNCD

Moderatorul a transmis că hotărârea CNCD a fost anulată și a menționat că nu are de plătit nicio amendă, nici el, dar nici postul de televiziune România TV, ci dimpotrivă, CNCD i-ar datora prezentatorului 50 de lei.

”Pe baza reclamațiilor și a miilor de semnături dintr-o petiție cu iz fascist, CNA ne-a executat public. A fost nevoie să dau năvală peste ei, să fiu audiat în văzul unei țări întregi, ca să se audă și punctul nostru de vedere. Tot degeaba, amenda a fost una dintre cele mai mari posibile, iar ulterior CNA a sesizat și CNCD.

Pe motiv că – Doamne, apără și păzește – am fi discriminat oamenii cu afecțiuni psihice și le-am negat dreptul la muncă.

Dat fiind că am trecut de vârsta la care mă emoționau persecuțiile și abuzurile autorităților de stat, am apelat la instanța de judecată. Reprezentat, ca de obicei, de Oana Anghel, cred că unicul avocat de pe planetă care a acceptat necondiționat, știind că nu se va îmbogăți, să intre în toate procesele mele. Și care a obținut, strict pe competența ei, anularea în integralitate a hotărârii CNCD. Deci NU am discriminat, NU am de plătit nicio amendă, la fel și postul de televiziune pentru care lucrez. Ba, dimpotrivă, prin hotărârea executorie, am și de luat 50 de lei de la CNCD”, a scris realizatorul, pe pagina sa de Facebook.

În una cu aproape trei ani, în aprilie 2023, în emisiunea „Punctul Culminant”, moderatorul declara că jurnalista nu ar fi trebuit să lucreze, deoarece era „tulburată psihic”. De asemenea, în timpul emisiunii lui Victor Ciutacu despre jurnalista Iulia Marin, pe burtiera România TV era titrat: „Cum au folosit-o și au lăsat-o să moară. Controversa decesului”.

