10.000 de câini terorizează locuitorii din Mariupol. La ce măsuri au recurs autoritățile de ocupație ale Rusiei

10 feb. 2026, 18:59, Știri externe

Orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, se confruntă în prezent cu o criză severă a animalelor fără stăpân. Orașul este terorizat de aproximativ 10.000 de câini care s-au sălbăticit din cauza foametei și frigului.

Din cauza foametei, frigului și distrugerii habitatului, câinii s-au organizat în haite mari și agresive care terorizează locuitorii. Spitalele locale raportează un număr tot mai mare de persoane mușcate, inclusiv copii, care au necesitat spitalizare. Un studiu recent arată că animalele de companie abandonate au trecut printr-o formă de „selecție naturală brutală” și s-au transformat rapid în prădători de tipul celor care supraviețuiesc în sălbăticie.

Administrația de ocupație nu a construit adăposturile promise și a invocat lipsa de resurse, iar în loc de sterilizare, autoritățile locale au recurs la împușcarea în masă a animalelor, acțiune pe care o numesc oficial „sterilizare”.

Pe lângă atacurile fizice, există o îngrijorare majoră privind răspândirea rabiei, în timp ce stocurile de vaccinuri din spitale sunt limitate.
Deputata rusă Nina Ostanina a cerut recent declararea unei „stări de urgență extraordinare” în regiunea Donețk din cauza acestei probleme și a recunoscut că sistemul de gestionare a animalelor este complet prăbușit.

