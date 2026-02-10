Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate

Prețurile la energie au explodat la început de 2026, însă o simplă schimbare a temperaturii la mașina de spălat poate să reducă considerabil facturile. Ajustarea programului de spălare de la 40°C la 30°C scade consumul de energie cu 30% pe ciclu.

O mașină de spălat consumă anual în medie 101 kWh, însă nu este cel mai mare consumator de energie din locuință, dar utilizarea ei greșit poate să crească semnificativ costurile.

Ce setare a mașinii de spălat poate reduce costul curentului la jumătate

O simplă reducere a temperaturii poate economisi 0.06 kWh per kilogram de rufe. Pentru familiile care spală frecvent, economiile acumulate pe parcursul unui an devin evidente, relatează Libertatea.

Dacă păstrăm obiceiul de a spăla la temperaturi ridicate, acesta va avea un impact negativ asupra facturilor. Spălarea la 60°C crește consumul de energie cu peste 50%, iar programele la 90°C dublează consumul în comparație cu cele la 40°C.

Ce obiceiuri vechi cresc cheltuielile

Pe lângă temperatura apei, alte practici pot afecta semnificativ consumul de electricitate. De exemplu, pre-spălarea rufelor, considerată în trecut esențială pentru hainele foarte murdare, este acum văzută ca inutilă pentru majoritatea textilelor moderne. Potrivit specialiștilor, pre-spălarea poate crește consumul de energie cu până la 20% fără a îmbunătăți semnificativ curățenia, cu excepția cazurilor de murdărie extremă, cum ar fi noroiul încrustat.

O altă greșeală des întâlnită este utilizarea mașinii de spălat la jumătate din capacitate. Un tambur pe jumătate plin consumă între 50% și 70% mai multă energie pe kilogram de rufe comparativ cu o încărcare completă. Așteptarea până la umplerea completă a mașinii înainte de spălare este una dintre cele mai eficiente metode de economisire a energiei.

Recomandările autorului: