Simpla setare a mașinii de spălat care reduce consumul de curent la jumătate

Prețurile la energie au explodat la început de 2026, însă o simplă schimbare a temperaturii la mașina de spălat poate să reducă considerabil facturile. Ajustarea programului de spălare de la 40°C la 30°C scade consumul de energie cu 30% pe ciclu.
O mașină de spălat consumă anual în medie 101 kWh, însă nu este cel mai mare consumator de energie din locuință, dar utilizarea ei greșit poate să crească semnificativ costurile.
O simplă reducere a temperaturii poate economisi 0.06 kWh per kilogram de rufe. Pentru familiile care spală frecvent, economiile acumulate pe parcursul unui an devin evidente, relatează Libertatea.
Dacă păstrăm obiceiul de a spăla la temperaturi ridicate, acesta va avea un impact negativ asupra facturilor. Spălarea la 60°C crește consumul de energie cu peste 50%, iar programele la 90°C dublează consumul în comparație cu cele la 40°C.
Pe lângă temperatura apei, alte practici pot afecta semnificativ consumul de electricitate. De exemplu, pre-spălarea rufelor, considerată în trecut esențială pentru hainele foarte murdare, este acum văzută ca inutilă pentru majoritatea textilelor moderne. Potrivit specialiștilor, pre-spălarea poate crește consumul de energie cu până la 20% fără a îmbunătăți semnificativ curățenia, cu excepția cazurilor de murdărie extremă, cum ar fi noroiul încrustat.
O altă greșeală des întâlnită este utilizarea mașinii de spălat la jumătate din capacitate. Un tambur pe jumătate plin consumă între 50% și 70% mai multă energie pe kilogram de rufe comparativ cu o încărcare completă. Așteptarea până la umplerea completă a mașinii înainte de spălare este una dintre cele mai eficiente metode de economisire a energiei.
Recomandările autorului: