Un avion de pasageri a ajuns pe țărmul Oceanului Indian după o aterizare forțată, la doar 15 minute de la decolare

Un avion de pasageri al companiei StarSky Aviation a aterizat forțat pe Țărmul Oceanului Indian, imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Aden Adde din Mogadishu, după ce aeronava a întâmpinat probleme tehnice.

Avionul, un model Fokker 50, se îndrepta spre orașul Gaalkacyo, conform unor surse locale, când a raportat probleme tehnice la aproximativ 15 minute de la decolare. Pilotul a încercat să revină pe aeroport, însă aeronava a ratat pista, a trecut peste un mic mal și s-a oprit pe plaja nisipoasă de lângă aeroport.

Toate cele 55 de persoane de la bord, inclusiv pasageri și echipaj, au supraviețuit și eu fost evacuați în siguranță. Imaginile de la fața locului, filmate de amatori, arată avionul cu aripa dreaptă ruptă și fuzelajul avariat, cu resturi ale aeronavei împrăștiate pe linia țărmului.

