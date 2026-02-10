Prima pagină » Actualitate » Moșii de iarnă 2026. Ce se oferă de pomană pe 14 februarie

10 feb. 2026, 12:17, Actualitate
Moșii de iarnă 2026 au loc, anul acesta, în data de 14 februarie, fiind prima sâmbătă din an dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice. În sfânta zi, credincioșii pot lua parte la slujbele din biserici și pot oferi anumite alimente cu gândul la cei adormiți. Mulți cetățeni români încă respectă tradițiile în această zi, mai ales în zonele rurale. Iată mai jos, în articol, ce se oferă de pomană în această zi.

Există o serie de superstiții și tradiții pe care credincioșii le respectă cu ocazia Moșilor de Iarnă, cunoscuți în popor și sub numele de Sâmbăta Morților. Este o zi încărcată spiritual și este dedicată celor trecuți la cele veșnice. În această zi, credincioșii pot lua parte la slujbele care se desfășoară în biserici și, de altfel, pot oferi de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Ce se oferă de pomană pe 14 februarie, de Sâmbăta Morților

În această zi sfântă, credincioșii pot oferi de pomană bucate tradiționale, precum și vin, colivă și colaci. Chiar dacă anumite obiceiuri aproape au dispărut, odată cu trecerea timpului, meniul tradițional, dacă poate fi numit în acest fel, a rămas intact. Odată cu Moșii de iarnă, gospodinele vor pregăti bucate tradiționale, de la delicioasele fripturi, până la deserturile simple sau cele preferate de cel pomenit în această zi.

Moșii de iarnă 2026: coliva se sfințește și se oferă de Sâmbăta Morților

Din „meniul tradițional” de pomană nu lipsesc produse precum: colivă, colaci, sarmale, friptură, plăcinte, prăjituri, dar și preparate care au la bază orez și legume. Printre produsele alimentare oferite, în primul rând, de Sâmbăta Morților, se află coliva. Desertul este privit drept „simbolul vieții veșnice și al speranței în înviere”, arată BZI.

De asemenea, alături de colivă se oferă, de cele mai multe ori, colacii împletiți, vinul, dar și mere sau dovleac. Pachetul de pomană include și lumânările aprinse. Unii dintre credincioși aleg să ofere și alte lucruri de pomană, de Moșii de iarnă, precum haine sau diverse obiecte care au aparținut defunctului. Tot în această zi, credincioșii merg la cimitir, îngrijesc mormintele, depun flori și aprind lumânări. În unele regiuni, unii credincioși oferă și o sumă simbolică de bani.

