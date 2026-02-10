Prima pagină » Știri politice » Comitetul interministerial condus de Oana Gheorghiu a evaluat progresul reformei guvernanței corporative și jaloanele PNRR

Comitetul interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a analizat, marţi, în şedinţă, stadiul implementării reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice şi ţintele şi jaloanele PNRR. Reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile energie şi transport, transmite Mediafax.

S-a stabilit că ministerele vor transmite Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor (AMEPIP), până la sfârşitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje.

Stadiul pentru implementarea reformei privind îmbunătăţirea guvernanţei corporative a întreprinderilor publice, precum şi a ţintelor şi jaloanelor din acest domeniu aferente cererilor de plată 3, 4 şi 5 din Planul Naţional de Redresare şi Reformă au fost analizate, marţi, în cadrul Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, a anunțat Guvernul.

Reprezentanţii ministerelor au prezentat informaţii actualizate cu privire la demararea proceselor de selecţie pentru conducerile întreprinderilor publice, aflate în prima etapă de reformă, care include companii din domeniile energie şi transport.

”Ministerele responsabile de îndeplinirea acestui angajament, care corespunde unui jalon aferent cererii de plată număr 3 pentru care România a început să primească finanţare, vor transmite AMEPIP, până la sfârşitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje”, se precizează în comunicatul oficial.

De asemenea, la şedinţa de lucru de la Palatul Victoria a fost analizată situaţia mandatelor interimare la nivelul consiliilor de administraţie şi conducerilor executive în raport cu opţiunile existente pentru selectarea managementului pe criteriile guvernanţei corporative.

”Având în vedere angajamentul României privind reducerea numărului întreprinderilor publice la care există management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanţii acestor companii pentru a oferi expertiză pentru demararea procedurilor de selecţie în baza legislaţiei privind guvernanţa corporativă”, subliniază Executivul.

O altă temă aflată pe agendă a fost legată de posibila orientare pentru o serie de întreprinderi analizate, inclusiv restructurare, reorganizare sau alte opţiuni.

”În ceea ce priveşte cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloanele asupra căruia Guvernul s-a angajat este realizarea unui tablou de bord ce colectează date standardizate despre întreprinderile publice. Acest tablou de bord se regăseşte pe site-ul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performaneţei Întreprinderilor Publice”, mai transmite Guvernul.

La reuniunea de lucru de la Palatul Victoria au participat vicepremierul Oana Gheorghiu, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, secretarul general al Guvernului, Ştefan-Radu Oprea, reprezentanţi ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii, Dezvoltării.

