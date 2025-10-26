Cei care locuiesc în Rahova, în apropierea blocului în care a avut loc explozia devastatoare, povestesc speriați cum au trăit momentul tragediei. Mulți dintre ei încearcă să nu-și mai amintească clipele de teroare.

Camerele de supraveghere dintr-un magazin care se află în apropierea blocului din Rahova au surprins momentul exploziei. Imaginile cu un puternic impact emoțional au făcut înconjurul internetului. Proprietara magazinului a relatat pentru Gândul ce s-a întâmplat imediat după evenimentul devastator. Femeia a spus că din cauza sperieturii nu a putut să mai vină la muncă.

„A fost groaznic. O bubuitură cum n-am auzit în viața mea. Oameni terorizați, vitrina spartă, părinți care erau foarte speriați, foarte agitați. Groaznic.

În toate aceste zile, eu nu am putut lucra. Am venit doar să repar ce s-a stricat. Abia astăzi am redeschis magazinul. Oamenii sunt supărați. Vin și-mi spun că au pierdut totul. Cei din blocul celălalt, care a fost pe partea cu explozia, nu mai au nimic în casă. Au intrat să ia haine, să ia una, alta și e groaznic”, a povestit aceasta.

„Nu cred că s-a făcut evaluare”

Oamenii care locuiesc în clădirile din proximitatea „blocului groazei” spun că le este teamă să se întoarcă în case, deși autoritățile i-au informat că nu sunt probleme la structura de rezistență.

„Celor din blocul celălalt li s-a zis că nu-i afectat blocul. Nu cred că s-a făcut evaluare și vorbeau ei cu mine aici că ei se mută înapoi cu blocul neconsolidat, dar la primul cutremur ei și un jos. Li s-a zis că le pun termopane, le repară ușile, dar ei zic: „Noi ne mutăm înapoi după ce-l face, dar neconsolidat, la primul cutremur, se dărâmă”, a mai spus femeia.

„Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul”

Locatarii sunt de părere că nu vor afla niciodată cauza reală a exploziei. Totodată au fost informați că demolările ar putea începe de săptămâna aceasta.

„Cei care locuiau în blocul în care a avut loc explozia au stat la hotel. Li s-a zis ca de miercuri să-și caute gazde și plătește statul.

Nu se știe de la ce ar fi putut avea loc explozia. Locatarii spun că mirosea foarte tare a gaze. E cu semnul întrebării pentru că suflul a fost foarte puternic. S-a ajuns la 150 metri de locul exploziei. A fost suflul foarte puternic. E un semn de întrebare.

Nu se știe dacă vom afla vreodată adevărul. Ei nu pot intra în acel apartament pentru că e suspendat. Nu pot să ia probe, să vadă ceva concret, să vadă ce s-a întâmplat în apartamentul acesta. Blocul începe să se dărâme de sus și vor fi distruse dovezile.

Am auzit că demolările încep de săptămâna aceasta, dar doar parte care a fost grav afectată”, a precizat femeia.

„Un copil a leșinat”

Proprietara magazinului a povestit și cum un copil de la Liceul Bolintineanu a leșinat, speriat de momentul exploziei.

„Copiii din școală s-au speriat foarte tare. A venit un copil care a leșinat aici. El i-a spus mamei că s-a împiedicat și a căzut, dar eu l-am văzut când a intrat țipând în magazin și a leșinat. L-am ridicat și i-am dat jucării să se joace, să-l distrag un pic”, a relatat aceasta.

Alții sunt de părere că ar fi fost un „atentat cu bombă”.

„A fost jale. S-a auzit până în Ferentari. Nu avea cum să fie scurgere de gaze. Pe oricine ați întreba vă va spune același lucru. A fost atentat cu bomba. De ce a bubuit sus și nu a bubuit jos? E cusută cu ață albă”, a spus o altă femeie.

