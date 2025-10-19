Explozia „Blocului Groazei” din cartierul Rahova din Capitală a lăsat în urmă 3 victime și mai mulți răniți. Autoritățile au identificat cea de a doua victimă din tragicul eveniment, o avocată a Baroului București, cu peste 25 de ani de experiență.

Evenimentul tragic din Rahova care s-a soldat cu 3 oameni morți și mai mulți răniți a devastat întreaga țară. Printre victimele exploziei se numără o femeie de 24 de ani, însărcinată, dar și alte 2 femei.

Autoritățile ar fi identificat și cea de a doua victimă, prin intermediul testelor ADN.



Avocată cu 25 de ani de experiență, victima exploziei din „Blocul Groazei”

Cea de a doua victimă depistată prin intermediul probelor ADN este o avocată a Baroului București în vârstă de 52 de ani care locuia într-un apartament, la etajul 5 al imobilului afectat. Femeia, recent pensionată, locuia și își desfășura activitatea în apartamentul care a fost complet distrus de explozie, arată surse ale Observatornews.ro.

