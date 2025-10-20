Au trecut deja 4 zile de la explozia imobilului din cartierul Rahova care a zguduit întreaga țară. Odată cu trecerea timpului se adâncește și misterul sigiliului rupt de la locul exploziei. Cine sunt vinovații pentru această tragedie nu se știe încă, iar autoritățile au fost acuzate că nu au făcut nimic pentru a preveni un astfel de episod tragic.

Deflagrația devastatoare care s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie lasă în urmă mai multe semne de întrebare și o serie nesfârșită de acuzații. După ce Distrigaz Sud Rețele a transmis în dimineața tragediei, printr-un comunicat oficial, că sigiliul aplicat fusese rupt din cauza unei intervenții neautorizate. Acum, în vizorul autorităților, este nimeni alta decât firma recomandată chiar de Distrigaz.

Locatarii blocului spun că sigiliul a fost rupt de firma AMPCgaz. De asemenea, administratora blocului a declarat vineri că această firmă le-a fost recomandată de cei de la Distrigaz Sud Rețele și susține că ei au rupt sigiliul pus înainte cu o zi. Firma, pusă acum sub semnul acuzării, se apără și spune că a făcut „doar o constatare”, pentru că administratora imobilului „a refuzat să continue contractul”.

Ce se întâmplă cu rămășițele „Blocului Groazei”

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, primarul interimar al Capitalei a anunțat că astăzi încep demersurile pentru demolarea „Blocului Groazei”. Edilul a precizat că nu se discută despre demolarea completă a imobilului, ci despre punerea lui în siguranță. Bujduveanu a precizat că lucrările vor fi realizate de echipe de specialiști, în baza unui raport tehnic care recomandă dezafectarea etajelor superioare și consolidarea structurii blocului de la parter până la etajul 5.

În prezent, 111 persoane afectate de explozia de vineri dimineața sunt cazate în hoteluri. Pentru cei care locuiau în blocurile alăturate, timpul de așteptare va fi mai scurt. Bujduveanu a anunțat că „într-un termen cât mai scurt se vor muta înapoi”. Astăzi, mai mulți locatari din scările mai puțin afectate au primit permisiune de la autorități pentru a-și recupera bunurile. Cei care locuiau în scara distrusă de explozie însă, nu vor avea acces în apartamente, până la finalizarea noilor expertize.

Alimentarea cu gaz a blocurilor din Rahova amânată

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunțase inițial că alimentarea cu gaze naturale a blocurilor din apropierea celui în care a avut loc explozia urmează să fie reluată. Perimetrul destinat cercetărilor efectuate de autorități s-a extins și nu permite ca lucrările de punere în funcțiune a gazelor să fie efectuate. Distrigaz Sud Reţele a anunțat că „reluarea alimentării se va face doar după finalizarea cercetărilor în cazul deflagraţiei”.