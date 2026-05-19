Prima pagină » Sănătate » Un nou studiu sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea accelera demența la persoanele în vârstă

Un nou studiu sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea accelera demența la persoanele în vârstă

Un nou studiu sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea accelera demența la persoanele în vârstă
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un nou studiu sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea accelera demența la persoanele în vârstă

Suplimentele cu omega-3 sunt considerate de mulți o alegere bună pentru sănătatea creierului, însă un nou studiu sugerează că acest lucru nu este întotdeauna adevărat. La persoanele în vârstă, cercetătorii au descoperit că omega-3 ar putea accelera declinul cognitiv. Astfel, este nevoie de o reevaluare a recomandărilor alimentare legate de aceste suplimente, relatează IFL Science.

Acizii grași polinesaturați omega-3 (PUFA) sunt grăsimi esențiale de care organismul uman are nevoie pentru lucruri precum construirea membranelor celulare. Corpul nostru nu este foarte eficient în a-i produce, ceea ce înseamnă că trebuie să îi obținem din alimentație. Sursele includ peștele gras, nucile și uleiurile din semințe, dar și suplimentele sunt populare.

Sursă foto: Shutterstock

Posibil efect asupra demenței

Au existat numeroase studii care au investigat posibilele beneficii ale unui aport mai mare de omega-3, concentrându-se în special pe sănătatea inimii. Un alt domeniu important de cercetare este însă creierul, mai exact dacă creșterea consumului de acizi grași esențiali prin dietă sau suplimente poate proteja împotriva îmbătrânirii cognitive.

O analiză Cochrane din 2012 a concluzionat că dovezile disponibile la acel moment „nu arată niciun beneficiu al suplimentării cu omega-3 PUFA asupra funcției cognitive la persoanele vârstnice sănătoase din punct de vedere cognitiv”. De atunci, unele studii au sugerat că anumite acizi grași omega-3 și omega-6 ar putea încetini declinul cognitiv și demența, însă rezultatele au rămas neconcludente.

Sursă foto: Shutterstock

Legătură neașteptată cu declinul cognitiv

Noul studiu provine de la o echipă de oameni de știință din Chongqing, China, care a folosit date din Inițiativa de Neuroimagistică a Bolii Alzheimer. Pe baza acestor date longitudinale, cercetătorii au analizat relația dintre suplimentarea cu omega-3 și declinul cognitiv în timp, precum și legătura cu procesele patologice specifice bolii Alzheimer.

În loc de un efect protector sau neutru, studiul a concluzionat că suplimentarea cu omega-3 ar putea accelera declinul cognitiv la vârstnici. Autorii scriu că „impactul cognitiv al omega-3 în creierul îmbătrânit poate fi mai complex și dependent de context decât se credea anterior”.

Echipa a folosit trei scale diferite pentru a evalua declinul cognitiv. Au fost analizate mai multe tipuri de suplimente cu omega-3, precum uleiul de pește și uleiul de in. Estimările au arătat că, în funcție de fiecare scală, utilizarea omega-3 a fost asociată cu aproximativ 7,8%, 15% și 10,7% din progresia anuală a bolii Alzheimer la acești pacienți.

Sursă foto: Shutterstock

Rezultate care contrazic așteptările

Autorii consideră că acest declin cognitiv suplimentar nu a fost cauzat de aceleași mecanisme care determină scăderea funcției cerebrale în Alzheimer. Dovezile sugerează mai degrabă că suplimentele cu omega-3 ar putea afecta sinapsele, conexiunile dintre celulele nervoase, esențiale pentru transmiterea eficientă a informațiilor.

„Aceste descoperiri ridică întrebări importante privind presupunerea tradițională că acizii grași omega-3 au efecte neuroprotectoare uniforme”, scriu autorii, adăugând că „rezultatele noastre sugerează o posibilitate anterior subestimată, conform căreia suplimentarea cu omega-3 ar putea, în anumite contexte, afecta negativ integritatea sinaptică, contracarând în final beneficiile pe termen scurt”.

„Din punct de vedere clinic și al sănătății publice, rezultatele noastre sugerează că este necesară o evaluare mai nuanțată și cercetări suplimentare privind utilizarea pe scară largă a suplimentelor cu omega-3 pentru protecția cognitivă.”

Recomandările autorului:

O nouă cercetare dezvăluie cum a fost construită Marea Piramidă din Giza. Ar fi fost folosită o tehnică revoluționară

21 mai, ziua în care românii celebrează trei sărbători. Este vorba de o coincidență rară în calendar, care depinde strict de Paște

Sursă imagini: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
20:00
Criza demografică nu are legătură doar cu problemele economice. Cercetătorii au descoperit și alți factori care stau la baza crizei natalității
SĂNĂTATE Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
13:49, 18 May 2026
Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital
SĂNĂTATE Avertismentul unui cunoscut cardiolog ieșean. Ce se întâmplă dacă fumezi la o vârstă fragedă
08:39, 18 May 2026
Avertismentul unui cunoscut cardiolog ieșean. Ce se întâmplă dacă fumezi la o vârstă fragedă
SĂNĂTATE Cercetătorii sunt de acord: acesta este cel mai eficient tip de exercițiu aerobic pentru scăderea tensiunii arteriale
21:11, 17 May 2026
Cercetătorii sunt de acord: acesta este cel mai eficient tip de exercițiu aerobic pentru scăderea tensiunii arteriale
SĂNĂTATE Primele intervenții de protezare a genunchiului realizate în județul Buzău. Cătălin Cîrstoiu: „Consorțiul medical gândit dă un prim rezultat”
12:06, 15 May 2026
Primele intervenții de protezare a genunchiului realizate în județul Buzău. Cătălin Cîrstoiu: „Consorțiul medical gândit dă un prim rezultat”
SĂNĂTATE Care sunt fructele și legumele cu cele mai multe pesticide
09:59, 13 May 2026
Care sunt fructele și legumele cu cele mai multe pesticide
Mediafax
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Adevarul
Ce ne așteaptă dacă președintele nu reușește să facă un guvern stabil. Economistul Radu Nechita: „România merge pe urmele Greciei”
Mediafax
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
Click
Țara unde angajații lucrează 4 zile pe săptămână, iar economia crește. Oamenii sunt mai productivi și mai puțin stresați
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Cancan.ro
Ce pedeapsă a primit Emil Gânj, după ce și-a ucis fosta iubită. Magistrații, decizie de ULTIMĂ ORĂ!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Gheața din Antarctica dezvăluie că Pământul traversează resturile unei supernove străvechi
ULTIMA ORĂ Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
19:39
Putin se deplasează prin Beijing într-un Aurus cu numere chinezești. Cum arată mașina de lux a liderului de la Kremlin
TRANSPORT Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
19:37
Oana Gheorghiu face „rechizitoriul” Metrorex: „Managementul a tolerat ani întregi un sistem rigid, închis și tot mai greu de reformat” / Ce măsuri anunță vicepremierul
REACȚIE Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
19:36
Isărescu critică ancheta înțelegerilor între bănci pentru creșterea ratelor: „N-avem voie să ridicăm dobânzile? Ne apărăm cu tărie piața monetară”
BREAKING NEWS Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
19:34
Gândul publică plângerea penală făcută la DNA de fostul șef ADR, Dragoș Vlad, concediat de Oana Gheorghiu. O acuză atât pe ea, cât și pe ministrul USR Darău de „presiuni repetate, în vederea încălcării unor prevederi legale în domeniul achizițiilor publice”
FLASH NEWS MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
19:15
MAE anunţă că „menține legătura cu apropiații celor doi cetățeni români”, daţi dispăruţi în explozia din Germania
ULTIMA ORĂ Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
19:11
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe