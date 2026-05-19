Un nou studiu sugerează că suplimentele cu omega-3 ar putea accelera demența la persoanele în vârstă

Suplimentele cu omega-3 sunt considerate de mulți o alegere bună pentru sănătatea creierului, însă un nou studiu sugerează că acest lucru nu este întotdeauna adevărat. La persoanele în vârstă, cercetătorii au descoperit că omega-3 ar putea accelera declinul cognitiv. Astfel, este nevoie de o reevaluare a recomandărilor alimentare legate de aceste suplimente, relatează IFL Science.

Acizii grași polinesaturați omega-3 (PUFA) sunt grăsimi esențiale de care organismul uman are nevoie pentru lucruri precum construirea membranelor celulare. Corpul nostru nu este foarte eficient în a-i produce, ceea ce înseamnă că trebuie să îi obținem din alimentație. Sursele includ peștele gras, nucile și uleiurile din semințe, dar și suplimentele sunt populare.

Posibil efect asupra demenței

Au existat numeroase studii care au investigat posibilele beneficii ale unui aport mai mare de omega-3, concentrându-se în special pe sănătatea inimii. Un alt domeniu important de cercetare este însă creierul, mai exact dacă creșterea consumului de acizi grași esențiali prin dietă sau suplimente poate proteja împotriva îmbătrânirii cognitive.

O analiză Cochrane din 2012 a concluzionat că dovezile disponibile la acel moment „nu arată niciun beneficiu al suplimentării cu omega-3 PUFA asupra funcției cognitive la persoanele vârstnice sănătoase din punct de vedere cognitiv”. De atunci, unele studii au sugerat că anumite acizi grași omega-3 și omega-6 ar putea încetini declinul cognitiv și demența, însă rezultatele au rămas neconcludente.

Legătură neașteptată cu declinul cognitiv

Noul studiu provine de la o echipă de oameni de știință din Chongqing, China, care a folosit date din Inițiativa de Neuroimagistică a Bolii Alzheimer. Pe baza acestor date longitudinale, cercetătorii au analizat relația dintre suplimentarea cu omega-3 și declinul cognitiv în timp, precum și legătura cu procesele patologice specifice bolii Alzheimer.

În loc de un efect protector sau neutru, studiul a concluzionat că suplimentarea cu omega-3 ar putea accelera declinul cognitiv la vârstnici. Autorii scriu că „impactul cognitiv al omega-3 în creierul îmbătrânit poate fi mai complex și dependent de context decât se credea anterior”.

Echipa a folosit trei scale diferite pentru a evalua declinul cognitiv. Au fost analizate mai multe tipuri de suplimente cu omega-3, precum uleiul de pește și uleiul de in. Estimările au arătat că, în funcție de fiecare scală, utilizarea omega-3 a fost asociată cu aproximativ 7,8%, 15% și 10,7% din progresia anuală a bolii Alzheimer la acești pacienți.

Rezultate care contrazic așteptările

Autorii consideră că acest declin cognitiv suplimentar nu a fost cauzat de aceleași mecanisme care determină scăderea funcției cerebrale în Alzheimer. Dovezile sugerează mai degrabă că suplimentele cu omega-3 ar putea afecta sinapsele, conexiunile dintre celulele nervoase, esențiale pentru transmiterea eficientă a informațiilor.

„Aceste descoperiri ridică întrebări importante privind presupunerea tradițională că acizii grași omega-3 au efecte neuroprotectoare uniforme”, scriu autorii, adăugând că „rezultatele noastre sugerează o posibilitate anterior subestimată, conform căreia suplimentarea cu omega-3 ar putea, în anumite contexte, afecta negativ integritatea sinaptică, contracarând în final beneficiile pe termen scurt”.

„Din punct de vedere clinic și al sănătății publice, rezultatele noastre sugerează că este necesară o evaluare mai nuanțată și cercetări suplimentare privind utilizarea pe scară largă a suplimentelor cu omega-3 pentru protecția cognitivă.”

