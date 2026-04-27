Cafeaua îți poate îmbunătăți starea de spirit și funcțiile cognitive chiar și fără cofeină, arată un nou studiu

Cafeaua îți poate îmbunătăți starea de mood și funcțiile cognitive chiar și fără cofeină, arată un nou studiu

Consumul de cafea poate ridica moralul și îmbunătăți performanța cognitivă, chiar și fără efectul stimulant al cofeinei. Un nou studiu a comparat cafeaua cu cofeină și cea decofeinizată și a constatat că ambele pot avea beneficii pentru intestin, stare de spirit și comportament, conform Science Alert.

Cercetători de la University College Cork din Irlanda au realizat un studiu în care au comparat anumiți indicatori de sănătate și starea de bine percepută a 31 de consumatori de cafea, care beau între trei și cinci cești pe zi, cu 31 de participanți care nu consumau cafea.

La începutul studiului, nu existau diferențe între cele două grupuri în ceea ce privește indicele de masă corporală, tensiunea arterială, stresul, anxietatea, depresia, simptomele gastrointestinale, calitatea somnului sau nivelul de activitate fizică. Totuși, consumatorii de cafea au prezentat modificări distincte ale unor markeri ai sistemului imunitar din sânge, precum și ale unor tulpini de microbi din intestin.

Pentru a afla dacă cofeina este un element esențial, cercetătorii au cerut celor 31 de consumatori de cafea să renunțe la băutura lor zilnică timp de două săptămâni. După această perioadă, a început faza de intervenție. Participanții au reintrodus cafeaua în dietă: 16 au consumat cafea cu cofeină, iar 15 cafea decofeinizată, timp de trei săptămâni. Participanții nu știau ce tip de cafea consumă.

Cafeaua cu cofeină vs. cea decofeinizată

După reluarea consumului, tiparele microbiomului intestinal ale tuturor participanților au arătat modificări asociate cafelei, inclusiv schimbări la nivel de tulpini observate atât în cazul cafelei cu cofeină, cât și al celei decofeinizate. Acest lucru sugerează că unele tulpini de microbi intestinali sunt sensibile la prezența cafelei, indiferent dacă aceasta conține sau nu cofeină.

„Ambele tipuri de cafea au redus stresul, depresia, impulsivitatea și inflamația, îmbunătățind în același timp starea de spirit și performanța cognitivă”, notează autorii studiului.

Totuși, doar cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății, a stresului psihologic și a tensiunii arteriale, precum și cu îmbunătățirea atenției și a capacității de a face față stresului. Atât la începutul studiului, cât și după reluarea consumului de cofeină, băutorii de cafea au prezentat niveluri mai ridicate de impulsivitate și reactivitate emoțională decât cei care nu consumau cafea.

În schimb, cafeaua decofeinizată a fost asociată cu îmbunătățirea somnului, a activității fizice și a memoriei. Rezultatele sugerează că cofeina poate avea efecte specifice asupra stării de spirit și cogniției, dar și că, chiar și fără cofeină, cafeaua poate influența conexiunea dintre intestin și creier.

Studiul se bazează pe analize detaliate, care au comparat modul în care participanții au procesat compușii din cafea și au corelat aceste diferențe cu tiparele metabolice din microbiomul intestinal.

Totuși, acest lucru este dificil de demonstrat fără echivoc, având în vedere cât de puțin se cunoaște despre microbiomul intestinal, despre modul în care acesta influențează creierul sau despre felul în care cafeaua este procesată în intestin.

Deși mai sunt multe de cercetat, rezultatele se adaugă dovezilor tot mai numeroase că, în anumite privințe, cafeaua este benefică pentru corp și minte, fiind asociată cu reducerea stresului, îmbunătățirea stării de spirit și posibil ameliorarea simptomelor depresiei. Chiar și cafeaua decofeinizată pare să îmbunătățească funcțiile cognitive în unele studii.

