A fost inaugurată noua bază de 5 stele din Pitești, care a costat peste 1.350.000 de euro fără TVA! Cum arată „bijuteria”: „Rezolvă multe probleme”

În Pitești, mai exact în Prundu pe Aleea Anghel Saligny, a fost recepționat și este funcțional un complex dedicat sportului, sănătății și performanței, transmite ProSport.

Investiția a fost realizată prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.P.A.), prin Compania Națională de Investiții (C.N.I.) S.A., în cadrul subprogramului „Complexuri sportive”, iar sursa de finanțare a fost asigurată prin acest program național de investiții.

Baza sportivă de cinci stele din Pitești a fost inaugurată! A costat peste 1.350.000 de euro fără TVA

Lucrările au fost executate de OVI ARCHITECTURE & ENGINEERING S.R.L., în calitate de antreprenor general, iar valoarea investiției este de 7.066.864,72 lei fără TVA.

Ce facilități are noua bază sportivă din Prundu, de pe Aleea Anghel Saligny, locul care oferă condiții de cinci stele pentru antrenamente, competiții și activități recreative:

teren de fotbal cu gazon artificial, realizat conform standardelor Federației Române de Fotbal

teren multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis

clădire pentru vestiare, cabină de poartă, parcare, alei pietonale și spații verzi

gradene cu 500 de locuri pentru spectatori, precum și locuri dedicate pentru 20 de persoane cu dizabilități locomotorii

Ce spune primarul Cristian Gentea despre noua bază sportivă din Pitești

„Este un proiect al CNI cu FRF. O bază de sport tip 1, cu teren de dimensiuni normale pentru fotbal, teren sintetic.

Am recepționat-o joi. Va fi folosită, contracost și de FC Argeș, copiii și juniori, și de publicul larg.

Se vor putea juca meciuri oficiale acolo, înainte trebuia să mergem la baze private, care erau și foarte scumpe. Rezolvă niște probleme importante pentru sportul din localitate”, a declarat Cristian Gentea pentru ProSport.

Dani Coman a fost și el la inaugurare

La inaugurarea bazei au fost și cei de la FC Argeș, în frunte cu președintele Dani Coman. „Clubul nostru a fost reprezentat de o delegație formată din Dani Coman și Robert Avram la recepția noii baze sportive din cartierul Prundu, situată pe Aleea Anghel Saligny.

Noua bază sportivă va fi folosită și de o parte dintre grupele Academiei FC Argeș pentru antrenamente. Complexul oferă condiții moderne pentru antrenamente, competiții și activități recreative, având teren de fotbal cu gazon artificial, teren multifuncțional, vestiare, spații verzi, parcare și gradene cu 500 de locuri” arată siteul oficial al celor de la FC Argeș.

Sursa foto: Primăria Piteşti