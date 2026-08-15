Ungaria a început scufundarea controlată a celor două barje în Dunăre. Magyar: „Trebuie să împiedicăm cu orice preț oprirea centralei de la Paks“. Cât mai pot funcționa cele două turbine

Prim-ministrul ungar, Péter Magyar, a convocat o conferință de presă extraordinară, sâmbătă dimineața, pentru a prezenta operațiunile de construire a digului și de scufundare a barjelor care se desfășoară la Paks și la Dunaszentbenedek.

Oficialul a subliniat că lucrările se desfășoară conform programului. Prim-ministrul maghiar a declarat că s-a început scufundarea controlată a barjelor deoarece, conform previziunilor, în noaptea de duminică spre luni, nivelul apei pe tronsonul principal al Dunării ar putea ajunge la -132 cm, caz în care ar trebui oprită una dintre cele două turbine aflate în funcțiune la centrla nucleară de la Paks, relatează Origo.hu.

„Trebuie să împiedicăm acest lucru cu orice preț și îl vom împiedica”, a subliniat șeful guvernului de la Budapesta.

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Prim-ministrul a reamintit în cadrul conferinței de presă: „Miercuri, guvernul s-a reunit la centrala nucleară de la Paks și a decis atunci că „pe baza planurilor primite, a datelor privind nivelul apei preconizat și a prognozelor meteorologice cunoscute, va începe această lucrare, care nu a mai fost realizată de trei decenii, de la cea din 1995 de la Kiliti pe Dunăre, și care constă din două părți. Constă în realizarea unui dig, pentru care specialiștii vor utiliza 145.000 de metri cubi de pietre, și într-o soluție provizorie care presupune alinierea, fixarea, rotirea și scufundarea controlată a două barje de câte 80 de metri una lângă cealaltă.”

Péter Magyar a declarat: „În această dimineață a început deja scufundarea controlată, monitorizată și supravegheată, adică și admisia apei în cele două barje.

Am primit vești bune, nivelul apei a crescut cu un centimetru atât la centrala electrică, cât și la stația de pompare, în condițiile în care, în rest, pe cursul principal al Dunării se înregistrează o scădere continuă a nivelului apei.“

„Am început scufundarea controlată a barjelor – deocamdată doar cu aproximativ 20 de centimetri – deoarece, conform previziunilor, în noaptea de duminică spre luni, în zori, nivelul apei pe canalul principal ar putea atinge -132 cm, caz în care una dintre cele două turbine încă în funcțiune ar trebui oprită; de asemenea, pe baza previziunilor hidrologice disponibile, în aproximativ 5-6 zile, nivelul apei pe ramurile principale ale Dunării ar putea scădea chiar până la -140 centimetri, ceea ce ar implica oprirea completă a centralei de la Paks.“, a transmis premierul maghiar.

Din cele opt turbine ale centralei nucleare de la Paks, în prezent funcționează doar două, a reamintit el.

Mulți au dat România ca exemplu, spune Mgyar

„Trebuie neapărat să împiedicăm acest lucru și îl vom împiedica. Vă amintiți probabil că, în urmă cu câteva săptămâni, am fost la doar câțiva milimetri distanță ca, în cele din urmă, să fie necesară închiderea și oprirea centralei nucleare de la Paks. Între timp, în România – mulți au dat România ca exemplu –, la Cernovodă a fost necesară, în cele din urmă, oprirea întregii centrale nucleare, iar aceasta nu va funcționa cu siguranță timp de 10 zile. Obiectivul nostru este, pe de o parte, să menținem în funcțiune cele două turbine operaționale și, pe de altă parte, pe măsură ce lucrările avansează, odată cu construirea digului, să realizăm ridicarea nivelului apei Dunării, la un nivel care să permită repornirea treptată și în condiții de siguranță a turbinelor. Centrala nucleară de la Paks are opt turbine, cu o putere totală de 2000 MW; în comparație cu aceasta, în prezent funcționează două turbine, cu o putere de 500 MW.” „Aceasta este cea mai mare și cea mai importantă centrală electrică din Ungaria; toată lumea a putut vedea ce turbulențe și ce probleme a provocat oprirea centralei de la Paks în ultimele săptămâni, trebuie să evităm cu orice preț acest lucru, întrucât oprirea centralei de la Paks ar reprezenta o lovitură uriașă pentru economia maghiară, pentru companiile maghiare, pentru populație și, desigur, pentru bugetul de stat al Ungariei, deoarece, dacă această producție de 2000 de megawați va lipsi pe termen lung, aceasta va impune sarcini suplimentare uriașe asupra bugetului de stat al Ungariei.“, a subliniat prim-ministrul. „De câteva zile, ba chiar pot spune că de câteva săptămâni, specialiștii lucrează la elaborarea unor planuri diverse, cu implicarea celor mai buni ingineri din Ungaria de la Universitatea Tehnică, precum și a firmelor de proiectare. S-a luat în considerare posibilitatea închiderii acestui canal de apă rece cu pereți închiși sau chiar cu pietre și acumularea apei cu ajutorul stațiilor de pompare, însă Oficiul Național pentru Energie Nucleară și, de fapt, toate autoritățile au considerat această soluție nepotrivită din punctul de vedere al siguranței nucleare și, așa cum am spus de mai multe ori și trebuie să subliniem întotdeauna, menținerea siguranței nucleare a țării noastre este de o importanță capitală.”

Prin urmare, guvernul a decis să respingă aceste propuneri de soluții și, în cele din urmă, a optat pentru construirea unui dig, operațiune care a avut loc ultima dată în 1995, la Dunakiliti.

Lucrările avansează bine, se desfășoară conform programului, se derulează conform planurilor și într-un ritm din ce în ce mai accelerat, a declarat Péter Magyar.

5.000 de tone de piatră

Astăzi vor sosi aproximativ 5.000 de tone de piatră în localitățile Paks și Dunaszentbenedek, a mai precizat oficialul adăugând că lucrările se desfășoară simultan pe ambele maluri.

„Având în vedere că este vorba de o chestiune de interes național, într-o astfel de perioadă de criză, în cazul unei investiții de o asemenea amploare, este de așteptat – și, în opinia mea, pe bună dreptate – o mobilizare națională totală. Într-o astfel de situație, în care se află țara noastră în prezent, și având în vedere investiția pe care sute de oameni – militari, polițiști, specialiști în gestionarea apelor, antreprenori, scafandri industriali, ingineri de toate specialitățile și proiectanți – încearcă să o realizeze împreună, este necesară o cooperare națională deplină; numai astfel poate fi cu adevărat de succes și poate avansa cu viteza adecvată.“, a declarat Péter Magyar.

El a adăugat că regretă faptul că președinții partidelor parlamentare, pe care i-a invitat la Paks, nu i-au acceptat invitația și nu s-au deplasat la fața locului pentru a vizita proiectul.

În cadrul conferinței de presă s-a menționat că se primesc numeroase oferte de ajutor și donații pentru proiectele de pe Dunăre, atât companii, cât și persoane fizice făcând donații semnificative.

Unii contribuie direct la proiect prin donațiile lor, în timp ce alții îi ajută pe cei care lucrează acolo cu apă minerală, băuturi răcoritoare și produse de patiserie.

Există o penurie de camioane pentru transportul pietrei

După stabilirea capacităților inițiale, proiectul de ridicare a nivelului apei Dunării la Paks avansează conform planului, însă există o penurie de camioane pentru transportul pietrei, a declarat, sâmbătă, în cadrul conferinței de presă, generalul de brigadă Pál Kádár, șeful Oficiului de Administrație a Apărării.

El a precizat că, în același timp, 80-100 de camioane circulă pe ambele maluri ale Dunării între mine și locurile de depozitare.

Înaintea conferinței, Peter Magyar a anunțat pe pagina sa de Facebook că cele două barje de 80 de metri au fost poziționate în locul desemnat, fixate și pregătite pentru scufundare.

„Pompele sunt gata de pornire. Ieri seară a avut loc testul de funcționare. În prezent, nivelul apei la Paks este de -122 centimetri, iar Dunărea se retrage. Conform previziunilor actuale, în zori zilei de luni nivelul apei ar urma să scadă sub -132 centimetri, moment în care una dintre cele două turbine aflate în funcțiune ar trebui oprită.

În scurt timp va începe scufundarea controlată a barjelor. Specialiștii în domeniul hidrologiei monitorizează în permanență, cu ajutorul unei nave de măsurare și al unor instrumente de măsurare instalate, nivelul apei, viteza curentului, precum și starea fundului râului.“, a explicat premierul maghiar.

Potrivit acestuia, începând cu ora 9:00, elicopterele armatei ungare au început să arunce în Dunăre cuburi de beton de două tone aduse de la Dunakiliti.

„Elicopterele Airbus H225 ale armatei sunt în misiune la șantierul de la Paks. Vă mulțumim pentru serviciu!“, a transmis Magyar.