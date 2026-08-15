Bărbat reținut după ce ar fi agresat un cadru medical într-un spital din Brașov. Ce s-ar fi întâmplat înainte

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi urinat pe un perete din interiorul unui spital din Brașov și, câteva minute mai târziu, ar fi agresat o persoană care lucra în cadrul unității medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Incidentul a avut loc în zona de triaj

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de IPJ Brașov, incidentul a avut loc vineri, 14 august, în jurul orei 14:00.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 s-au deplasat la o unitate medicală din municipiu după ce au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi manifestat violent în zona de primiri urgențe.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul s-ar fi comportat mai întâi necorespunzător în zona de triaj a spitalului.

Bărbatul ar fi agresat un cadru medical

”Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce se afla în zona de triaj a unității medicale, bărbatul, de 46 de ani, ar fi urinat pe unul dintre pereții interiori ai spitalului, iar, câteva minute mai târziu, ar fi agresat o persoană, aflată în serviciul medical.

Astfel, date fiind aspectele constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ‘lovirea sau alte violențe săvârșite împotriva personalului medical, auxiliar sanitar, respectiv personalului nemedical care își desfășoară activitatea în unități publice ori private de asistență medicală, indiferent de forma de exercitare a profesiei, aflat în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercitarea funcțiunii’ și ‘ultraj contra bunelor moravuri”, se precizează în comunicat.

Polițiștii au deschis dosar penal

În urma incidentului, polițiștii au dispus măsurile legale, iar bărbatul a fost reținut.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru documentarea faptelor pentru care a fost întocmit dosarul penal.