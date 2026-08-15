Regizorul român Cristian Mungiu este cotat de publicația americană Variety printre principalii candidați la Oscarul pentru „Cel mai bun regizor”, grație celui mai recent film al său, „Fjord”. Dacă estimările se vor confirma, regizorul român ar putea ajunge pe aceeași listă a nominalizaților cu Christopher Nolan, câștigătorul Oscarului pentru regie în 2024 cu „Oppenheimer”, și Denis Villeneuve, considerat în prezent de critici principalul favorit.

Cristian Mungiu, cot la cot cu Villeneuve și Nolan în predicțiile Variety

Publicația Variety și-a actualizat predicțiile pentru premiile Oscar la jumătatea lunii august 2026 și l-a plasat pe Cristian Mungiu pe poziția a cincea în clasamentul pentru „Cel mai bun regizor”. Filmul său, „Fjord”, distribuit în Statele Unite de compania Neon, depășește astfel producții semnate de nume consacrate precum Alejandro G. Iñárritu, David Fincher sau Robert Eggers.

Pe primul loc în top se află Denis Villeneuve, cu „Dune: Part Three”. Jurnaliștii americani consideră că succesul noii părți din saga SF îi poate oferi Academiei de Film motivul perfect pentru ca să îl recompenseze pe regizorul canadian, care nu a primit până acum Oscarul pentru regie, în ciuda aprecierii unanime.

Al doilea loc este ocupat de Christopher Nolan, cu „The Odyssey”. Deși britanicul a câștigat recent statueta pentru „Oppenheimer”, filmele sale rămân o prezență constantă și puternică în sezonul premiilor. Totuși, experții subliniază că Academia repetă rareori aceeași alegere la un interval atât de scurt. În fața lui Mungiu se mai află în acest moment Martin McDonagh („Wild Horse Nine”) și Jesse Eisenberg („The Debut”).

Palme d’Or, un avantaj major pentru „Fjord”

În evaluarea șanselor lui Cristian Mungiu, Variety subliniază importanța trofeului Palme d’Or, premiul suprem al Festivalului de Film de la Cannes, pe care românul l-a câștigat atât în 2007, cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, cât și în 2026, cu „Fjord”.

Premiul poate cântări decisiv în cursa pentru Oscar, categorie în care aprecierea criticilor internaționali influențează puternic votul membrilor Academiei. Astfel, „Fjord” devine unul dintre cele mai atent urmărite filme din acest an.

Cum arată top 10 favoriți la Oscarul pentru „Cel mai bun regizor”

Potrivit celei mai recente estimări realizate de specialiștii Variety, clasamentul arată în felul următor:

Denis Villeneuve – „Dune: Part Three” Christopher Nolan – „The Odyssey” Martin McDonagh – „Wild Horse Nine” Jesse Eisenberg – „The Debut” Cristian Mungiu – „Fjord” Mike Leigh – „Tender Loving Care” Javier Ambrossi și Javier Calvo – „La Bola Negra” Alejandro G. Iñárritu – „Digger” Phil Lord și Chris Miller – „Project Hail Mary” Siân Heder – „Being Heumann”

Calendarul premiilor Oscar 2027. Când se anunță nominalizările

Cursa pentru Oscarurile din 2027 va intra în linie dreaptă la finalul acestui an. Votarea preliminară pentru listele scurte (shortlist) din cele 12 categorii este programată între 7 și 11 decembrie 2026, iar rezultatele vor fi anunțate pe 15 decembrie.

După perioada de eligibilitate, care se încheie pe 31 decembrie, membrii Academiei vor vota nominalizările între 11 și 15 ianuarie 2027. Lista oficială a candidaților la statuetă va fi făcută publică pe 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar va avea loc pe 14 martie 2027, la Dolby Theatre din Hollywood. Până atunci, dacă predicțiile se mențin favorabile, „Fjord” are șansa să devină una dintre cele mai titrate prezențe românești din cursa pentru prestigioasele trofee americane.