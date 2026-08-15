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Bilanț de Ziua Marinei. Șeful Forțelor Navale a anunțat distrugerea a 9 mine și 8 drone în Marea Neagră de la izbucnirea războiului din Ucraina

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Cu ocazia Zilei Marinei, șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiralul Mihai Panait, a făcut un bilanț al dronelor ajunse pe teritoriul țării noastre. Conform acestuia, de la declanșarea războiului din Ucraina, militarii Forțelor Navale Române au neutralizat nouă mine marine și au distrus opt drone maritime și aeriene. El a subliniat că România are un rol critic în asigurarea libertății de navigație și protejarea infrastructurii naționale.

Misiuni de securitate în Delta Dunării și pe litoral

Riscurile generate de războiul din Ucraina au necesitat o mobilizare continuă pe litoralul românesc și în zona Deltei Dunării. Viceamiralul Mihai Panait a explicat care au fost eforturile depuse de marinarii militari pentru a menține siguranța apelor teritoriale.

„De la începutul războiului din proximitate, am neutralizat nouă mine marine derivante sau descoperite pe litoralul țării noastre. Am distrus opt drone maritime și aeriene identificate pe mare și am recuperat un număr impresionant de fragmente de sisteme fără pilot descoperite în zona costieră sau în zona Deltei Dunării”, a declarat șeful Forțelor Navale.

Pentru a preveni eventuale incidente, au fost intensificate misiunile de patrulare și supraveghere în zona economică exclusivă a României.

Peste 16.000 de nave comerciale au tranzitat Marea Neagră în siguranță

Măsurile sporite de securitate au avut un impact direct asupra economiei și a transportului maritim. Potrivit datelor oficiale prezentate sâmbătă, peste 16.000 de nave comerciale au tranzitat apele României fără a fi puse în pericol.

„Am contribuit astfel la asigurarea libertății de navigație și la protecția infrastructurii critice din Marea Neagră. Astăzi, peste 16.000 de nave comerciale au executat tranzit în zona de responsabilitate a României”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, sâmbătă, în discursul său de Ziua Marinei.

Mai mult, viceamiralul spune că România continuă să își consolideze poziția pe flancul de sud-est al NATO. „Suntem un partener activ și credibil, care furnizează securitate și stabilitate pe flancul de sud-est al Alianței Nord-Atlantice, iar în acest sens participăm cu nave în cadrul Grupului Operativ pentru Combaterea Minelor din Marea Neagră. Suntem prezenți în cadrul operațiilor NATO și ale Uniunii Europene din Marea Mediterană și din Bosnia și Herțegovina”.

Dotări noi pentru Forțele Navale Române

Sursa: Agenția Media a Armatei

Ziua Marinei de anul acesta a marcat și o premieră în ceea ce privește capabilitățile de luptă. Armata a prezentat cele mai recente achiziții, publicul putând vedea două dintre cele mai recente achiziții ale armatei: Corveta 261 „Contramiral August Roman” și Vânătorul de mine 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”.

„Am reușit să creștem capacitatea operațională a categoriei noastre de forțe, iar cele mai bune exemple se află chiar în fața dumneavoastră: Corveta 261 «Contramiral August Roman» și Vânătorul de mine 271 «Căpitan Constantin Dumitrescu». Sunt două nave nou intrate în serviciul Forțelor Navale Române și care astăzi participă pentru prima dată la exercițiul dedicat Zilei Marinei”, a detaliat șeful Statului Major al Forțelor Navale.

În perioada următoare, Forțele Navale ar urma să fie dotate cu noi nave de luptă, vehicule amfibii de asalt, elicoptere echipate pentru lupta la suprafață, rachete antinavă cu rază lungă de acțiune, precum și drone maritime și aeriene, menite să asigure desfășurarea misiunilor la cele mai înalte standarde NATO.

Sursa video: TVR1

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