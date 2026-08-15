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Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment în Statele Unite. Două avioane Boeing 737 erau să se ciocnească în aer

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Un dezastru aviatic a fost evitat vineri în Statele Unite după ce un controlor de trafic aerian din Phoenix a descoperit că două aeronave American Airlines aveau același număr de zbor și a acționat în consecință pentru a le menține la o distanță sigură una de cealaltă, relatează Associated Press.

Cum s-a produs confuzia

Numărul de zbor AA2482 operează în mod regulat curse dus-întors între orașele Chicago și Phoenix. Deoarece avionul programat să vină din Chicago a fost reținut la sol din cauza vremii nefavorabile, compania a decis să mențină programul neschimbat la decolare și, prin urmare, a alocat o nouă aeronavă în Phoenix pentru zborul de retur.

Din cauza întârzierii, avionul sosit de la Chicago și cel nou care decola spre Chicago au ajuns simultan în același spațiu aerian și pe aceeași frecvență radio.

O greșeală descoperită la timp a dus la evitarea unei tragedii aeriene

Controlorul de trafic aerian din Phoenix, cu o experiență de 25 de ani în turnul de control, a observat pe radar că rutele celor două aeronave cu nume identice tindeau să se intersecteze.

Dacă ambii piloți ar fi crezut că controlorul le spunea să zboare la aceeași altitudine în timp ce se îndreptau unul spre celălalt, s-ar fi putut ciocni, așa că era crucial să știe ce avion direcționa. Pentru a evita confuzia piloților, a redenumit pe loc indicativul de zbor. Înregistrarea audio postată de ATC.com arată cum controlorul a început rapid să facă referire la „American 2482 la sosire” și „American 2482 la plecare” pentru a menține cele două avioane în linie dreaptă.

Controlorul a menținut avionul care sosea în siguranță deasupra avionului care pleca, chiar dacă traiectoriile lor de zbor convergeau și s-a asigurat că piloții ambelor companii aeriene se vedeau chiar dacă se aflau încă la kilometri distanță.

„Lucrez în traficul aerian de 25 de ani. N-am văzut niciodată două aeronave care să se contopească cu același indicativ. Este incredibil”, a spus controlorul după ce avionul care decolase a părăsit zona în siguranță.

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