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Mesajul lui Bolojan după ce a fost huiduit de Ziua Marinei

Mesajul lui Bolojan după ce a fost huiduit de Ziua Marinei
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Premierul demis Ilie Bolojan a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, după ce a susținut un discurs la Constanța, de Ziua Marinei Române, unde a fost huiduit de oamenii din mulțime. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

Bolojan a precizat că a fost la Constanța, din respect pentru Marina Română și pentru toți cei care, prin curajul și profesionalismul lor, veghează la siguranța României.

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„Într-o vreme în care securitatea la granița de est nu mai este un fapt împlinit, iar navigația sigură în Marea Neagră este o miză de zi cu zi, forțele noastre navale, cu oamenii care le compun și dotările de care dispun, contează mai mult ca oricând.
Marina Română înseamnă oameni, caractere și o promisiune că, oricât de tulburi ar fi apele din jurul nostru, România își va apăra granițele, oamenii și investițiile din Marea Neagră și dreptul de a naviga liberi.
Le mulțumesc marinarilor noștri, familiilor lor, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari și tuturor celor care contribuie, zi de zi, la siguranța noastră. Le mulțumesc și partenerilor alături de care apărăm securitatea graniței de est și a Mării Negre”, a transmis Bolojan pe pagina sa de socializare.

Bolojan, criticat de public la Constanța

Ilie Bolojan, a fost huiduit de oamenii din mulțime spre finalul discursului său. Din public s-au auzit mai multe reacții critice la adresa acestuia. „Nu ai treabă cu marina”, a strigat una dintre persoane, în timp ce alți oameni au scandat „Aplaudați marinarii, nu pe tine!” și „Marina, respect! Bolojan, acasă!”.

El a susținut un discurs în care a mulțumit marinarilor români și cetățenilor din Constanța, „pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române”.

„Distinși invitați, stimați marinari, ofițeri, subofițeri, dragi români,

Sunt aici în semn de respect față de Marina Română. Într-o vreme în care securitatea la granița de Est nu mai este un fapt împlinit, într-o vreme în care navigația sigură pe Marea Neagră este o miză, nu o certitudine, dotările pe care le au la dispoziție forțele noastre navale, curajul și profesionalismul acestora contează mai mult ca oricând.

Marina noastră nu este doar o instituție care formează oameni și caractere. Marina noastră este și o promisiune, o promisiune că, în aceste vremuri, oricât ar fi de tulburi apele în jurul nostru, România își va apăra granițele, nu doar pe cele pe care le vedem pe uscat, ci și pe cele pe care le simțim atunci când valurile mării se sparg la țărm. O promisiune că ne vom apăra oamenii și investițiile din Marea Neagră și o promisiune că vom apăra dreptul nostru de a naviga liber pe Marea Neagră și pe mările lumii.

Sunt aici să mulțumesc tuturor celor care, veghind pe mare, ne permit nouă să dormim liniștiți pe uscat, să le mulțumesc celor care îi susțin, familiilor acestora, constructorilor de nave, lucrătorilor portuari, să mulțumesc tuturor partenerilor noștri cu care colaborăm pentru securitatea graniței noastre de Est și din Marea Neagră. Sunt aici să mulțumesc și cetățenilor din Constanța, pentru că acest mare oraș va rămâne inima Marinei Române. La mulți ani tuturor marinarilor noștri, la mulți ani Marinei Române. Dumnezeu să aibă în pază România!”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu: Trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român

Ciprian Ciucu a comentat, într-un mesaj publicat pe Facebook, reacțiile publicului la adresa lui Ilie Bolojan, după discursul susținut de premierul demis la Constanța.

„Citesc în presă faptul ca premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Constanța, unde a fost prezent de Ziua Marinei”, a scris primarul Capitalei.

El susține că premierul era conștient că ar putea fi huiduit după criticile primite în ultima perioadă.

„Să vă spun ceva: știa că va fi huiduit după toată campania oribilă dusă în acest an împortiva sa, atacat zilnic ca persoană. Și știe și regia nelipsita de la astfel de evenimente a adversarilor democrației”, a transmis Ciucu.

Primarul Capitalei consideră însă că Bolojan a ales să meargă la Constanța tocmai pentru că, în calitate de premier, trebuia să fie prezent la un eveniment oficial. Ciucu spune că prezența premierului la Ziua Marinei a fost justificată prin rolul pe care îl are în reprezentarea statului român.

„Și cu toate acestea, conștient de ceea se va întâmpla, s-a dus la Constanța. Dar ştiți de ce?”, a continuat edilul.

„Pentru că cineva trebuia să fie acolo și să reprezinte statul român. Este un moment important, simbolic”, a explicat Ciprian Ciucu.

În opinia sa, Bolojan nu avea motive să evite evenimentul, în ciuda reacțiilor ostile pe care le anticipa.

Comentarii 2

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