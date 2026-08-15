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„În țara noastră, abandonul este normalizat”. Portugalia, în fața unei crize a abandonului animalelor

„În țara noastră, abandonul este normalizat”. Portugalia, în fața unei crize a abandonului animalelor
Sursă foto: Shutterstock
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Într-o zi au un culcuș, o canapea, un loc în casă și pe cineva care să le umple bolurile. Apoi, într-o clipă, multe animale de companie pierd totul și ajung abandonate pe drumuri sau lăsate în adăposturi.

Abandonarea unui animal în Portugalia este o infracțiune și este pedepsită prin lege din 2014, cu o pedeapsă cu închisoarea de până la șase luni sau cu o amendă zilnică stabilită în funcție de venit, de până la 60 de zile. Totuși, nu este întotdeauna posibil ca justiția să fie făcută, scrie Euronews.

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Sandra Duarte Cardoso, medic veterinar și președinta SOS Animal, a dus numeroase lupte în numele protecției și bunăstării animalelor.

Sâmbătă, 15 august, este Ziua Internațională a Animalelor Abandonate. În Portugalia, vara este una dintre cele mai dificile perioade în ceea ce privește această problemă. „Nimeni nu se gândește să se mute din țară sau din casă și să-și lase copiii în urmă ori să-i ducă la o organizație, dar cu animalele o fac”, spune Sandra Duarte Cardoso.

În Portugalia, microciparea câinilor a devenit obligatorie în 2008, iar cea a pisicilor în 2022, o măsură introdusă pentru a combate abandonul animalelor. Cu toate acestea, regula este adesea ignorată și, de una singură, nu pare să fi dus la o scădere a numărului animalelor de companie abandonate.

Președinta SOS Animal face distincția între două tipuri de situații: „Există cedări, atunci când oamenii își predau animalele și caută o soluție pentru un animal pe care nu îl mai doresc sau nu îl mai pot păstra; și există abandonul, atunci când pur și simplu deschid ușa mașinii și lasă animalul, sau îl pun într-o pungă și îl abandonează la ușa unei asociații”, explică ea.

Sursă foto: Shutterstock

„Oamenii aruncau animalele peste gard”

SOS Animal, o organizație neguvernamentală de mediu înființată oficial în 2007, are misiunea de a proteja și apăra animalele și habitatul acestora. Pe lângă clinica sa veterinară, organizația administrează un sanctuar a cărui adresă nu este făcută în prezent publică.

Pentru o perioadă, animalele erau abandonate acolo zilnic. „La început, oamenii aruncau animalele peste gard. Îmi amintesc de cazul unui cățeluș de patru săptămâni care a fost aruncat aici, unde alergau liberi și alți câini, de o capră care și-a rupt picioarele, iar pisicile erau «pâinea noastră cea de toate zilele»”, își amintește ea cu groază.

Pentru Sandra Duarte Cardoso, există o problemă serioasă de „educație civică” în ceea ce privește relația noastră cu animalele și îi este greu să înțeleagă cum oamenii capabili să dea viață pot „renunța la o altă viață”.

„În țara noastră, abandonul a fost normalizat”, începe ea, descriind fluxul zilnic de e-mailuri pe care asociația le primește de la persoane care amenință organizația neguvernamentală că își vor abandona animalele dacă aceasta nu le primește.

Sandra Duarte Cardoso pune aceste atitudini și comportamente pe seama modului în care oamenii văd animalele. „Animalele sunt încă văzute ca o posesie, ca ceva ce o persoană deține, care este util până la un anumit punct și, atunci când nu mai este, oamenii cred că au dreptul să scape de acest «lucru» și că îngrijirea lui nu este o responsabilitate care nu poate fi negociată”, spune ea.

Sursă foto: Shutterstock

De ce abandonează oamenii animalele?

Într-un articol pentru revista științifică Journal of Applied Animal Welfare Science (JAAWS), publicat în 2022, medicul veterinar și-a propus să identifice factorii asociați abandonului câinilor și pisicilor de către proprietarii lor în Portugalia.

Motivele cel mai des invocate au fost „lipsa timpului pentru îngrijirea animalului”, „boala animalului”, „lipsa spațiului” în locuință sau comportamentul agresiv față de alte animale. Faptul că animalele distrugeau lucruri în casă a fost, de asemenea, menționat frecvent.

„În timpul Covid a existat un boom al adopțiilor, deoarece mulți oameni aveau brusc mai mult timp acasă și au adoptat fără să știe cum va arăta viața lor ulterior”, își amintește ea. Cu toate acestea, mulți au trebuit să se întoarcă la locurile de muncă și, odată ce și-au reluat vechile rutine, multe dintre animalele adoptate în timpul pandemiei au fost returnate în adăposturi.

Costul tot mai mare al deținerii unui animal de companie

Potrivit datelor Eurostat din 2025, costul îngrijirii veterinare și al serviciilor conexe a crescut cu peste 30% în zona euro și cu aproape 37% în întreaga UE în ultimul deceniu, ceea ce a reprezentat, de asemenea, un factor care ar putea contribui la creșterea numărului animalelor de companie abandonate.

„De fapt, oamenii lasă adesea animalele să ajungă într-un punct critic de nedescris și nu pentru că își doresc acest lucru sau pentru că nu sunt conștienți de suferința animalului, ci pentru că nu au bani”, spune medicul veterinar.

Ar trebui sterilizarea animalelor de companie să fie obligatorie?

Una dintre măsurile propuse de Sandra Duarte Cardoso este sterilizarea obligatorie a câinilor și pisicilor. Propunerea prevede ca masculii din rasele de talie mare să fie castrați până la vârsta de nouă luni, iar câinii de talie mică până la șase luni. În ceea ce privește pisicile, ea susține că „toate ar trebui sterilizate până la vârsta de cinci luni”.

În cazurile dovedite de dificultăți financiare, oamenii ar primi un voucher pentru sterilizare, care ar putea acoperi costul integral sau o parte din acesta.

În Grecia, sterilizarea câinilor și pisicilor poate fi obligatorie, cu excepția cazului în care proprietarii trimit o mostră din materialul genetic al animalelor lor, ca măsură de precauție. Acest lucru le permite autorităților să identifice animalul în cazul abandonului sau dacă sunt găsite pui proveniți de la aceste animale.

Țări precum Belgia, Spania, Austria și Germania au toate legi privind sterilizarea obligatorie a pisicilor, deși cu diferite particularități.

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