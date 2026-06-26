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David Popovici ia argintul la 50 m liber la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național

David Popovici ia argintul la 50 m liber la Trofeul Settecolli și stabilește un nou record național
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David Popovici a câștigat, vineri seară, medalia de argint în proba de 50 de metri liber la Trofeul Settecolli, desfășurat la Roma, și a stabilit un nou record național.

David Popovici a câștigat, vineri seară, medalia de argint în proba de 50 de metri liber la Trofeul Settecolli

Înotătorul român a încheiat cursa în 21,82 secunde, clasându-se pe locul al doilea. Timpul reprezintă atât un nou record personal în această probă, cât și un nou record al României.

Medalia de aur a fost câștigată de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a oprit cronometrul la 21,46 secunde.

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Popovici, în vârstă de 21 de ani, s-a calificat în finală după ce a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat din calificări.

Precedentul record național la 50 m liber, de 21,83 secunde, îi aparținea tot lui David Popovici și fusese stabilit în 2025, la Campionatele Naționale de la Otopeni.

Sportivul român va continua participarea la Trofeul Settecolli și va concura sâmbătă în proba de 100 m liber, iar duminică în cea de 200 m liber.

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