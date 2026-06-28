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David Popovici ia aurul la proba de 200 de metri liber de la Trofeul Settecolli

David Popovici ia aurul la proba de 200 de metri liber de la Trofeul Settecolli
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David Popovici a câștigat medalia de aur la finala probei de 200 de metri liber a Trofeului Settecoli, după ce, vineri seară, luase argintul la 50 de metri liber, iar sâmbătă luase aurul la proba de 100 de metri liber.

Înotătorul român a câștigat proba de 200 metri liber cu timpul de 1:44:48, cel mai bun timp al competiției.

David Popovici a câștigat, vineri seară, medalia de argint în proba de 50 de metri liber la Trofeul Settecolli

Înotătorul român a încheiat cursa în 21,82 secunde, clasându-se pe locul al doilea. Timpul reprezintă atât un nou record personal în această probă, cât și un nou record al României.

Medalia de aur a fost câștigată de brazilianul Guilherme Santos Caribe, care a oprit cronometrul la 21,46 secunde.

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Popovici, în vârstă de 21 de ani, s-a calificat în finală după ce a câștigat seria a șaptea cu timpul de 21,92 secunde, al doilea rezultat din calificări.

Precedentul record național la 50 m liber, de 21,83 secunde, îi aparținea tot lui David Popovici și fusese stabilit în 2025, la Campionatele Naționale de la Otopeni.

Sportivul român va continua participarea la Trofeul Settecolli și va concura sâmbătă în proba de 100 m liber, iar duminică în cea de 200 m liber.

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