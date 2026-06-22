Prima pagină » Sport » Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale
Galerie Foto 8
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lionel Messi, căpitanul naționalei de fotbal a Argentinei, a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal. 

Cu toate că a ratat un penalty în startul partidei, în minutul 39 al meciului cu naționala Austriei, Messi a marcat al 17-lea gol al său pe durata unui campionat mondial de fotbal, potrivit Hola!.

Din 2006, argentinianul în vârstă de 38 de ani a luat parte la 28 de meciuri la campionatele mondiale.

Lionel Messi l-a depășit pe Miroslav Klose

El a lovit din flancul stâng de către Medina. Cu stângul, l-a învins la colțul scurt pe Schlager.

Recordul obținut de Messi în istoria de 96 de ani a Cupei Mondiale a fost celebrat și de Google. La o simplă căutare a numelui fotbalistului pe motorul de căutare, internauții vor vedea o animație cu confetti și o minge de fotbal în culorile drapelului Argentinei.

El l-a depășit pe germanul Miroslav Klose (16 goluri în 24 de meciuri), brazilianul Ronald (15 goluri în 19 meciuri), germanul Gerd Muller (14 goluri în 13 meciuri) și francezul Kylian Mbappe (14 goluri în 15 meciuri).

Sursa Foto: Hepta

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Floyd Mayweather, acuzat că a dat o nouă țeapă. „Ai dispărut cu milioanele de dolari”
09:27, 21 Jun 2026
Floyd Mayweather, acuzat că a dat o nouă țeapă. „Ai dispărut cu milioanele de dolari”
SPORT A fost inaugurată noua bază de 5 stele din Pitești, care a costat peste 1.350.000 de euro fără TVA! Cum arată „bijuteria”: „Rezolvă multe probleme”
13:23, 20 Jun 2026
A fost inaugurată noua bază de 5 stele din Pitești, care a costat peste 1.350.000 de euro fără TVA! Cum arată „bijuteria”: „Rezolvă multe probleme”
SPORT Premieră la Cupa Mondială, în Turcia – Paraguay. Un jucător a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna
08:48, 20 Jun 2026
Premieră la Cupa Mondială, în Turcia – Paraguay. Un jucător a fost eliminat pentru că și-a acoperit gura cu mâna
CONTROVERSĂ Prezentatoarea care a anunțat moartea tatălui lui Lionel Messi a demisionat din funcție. Jorge Messi este în viață, sub supraveghere medicală
20:18, 19 Jun 2026
Prezentatoarea care a anunțat moartea tatălui lui Lionel Messi a demisionat din funcție. Jorge Messi este în viață, sub supraveghere medicală
SPORT Fostul mare campion, cu o avere de sute de milioane, este acuzat că a cumpărat un ceas de 200.000 de dolari cu un cec fals
10:17, 18 Jun 2026
Fostul mare campion, cu o avere de sute de milioane, este acuzat că a cumpărat un ceas de 200.000 de dolari cu un cec fals
SPORT Cum umilește campioana Universitatea Craiova doi jucători aflaţi în ultima lună de contract
11:33, 17 Jun 2026
Cum umilește campioana Universitatea Craiova doi jucători aflaţi în ultima lună de contract
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Anunțul lui George Simion. Ce va face AUR la votul pentru guvernul Veștea
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Creierul nostru nu a fost conceput pentru atâtea știri negative. Cum să supraviețuim în era digitală?
FLASH NEWS Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan
23:34
Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan
ACTUALITATE Încă un „nu” pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Decizia AUR este să nu voteze un Guvern impus de voința personală a lui Nicușor Dan”
23:19
Încă un „nu” pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Decizia AUR este să nu voteze un Guvern impus de voința personală a lui Nicușor Dan”
SCANDAL Premierul Spaniei, presat să demisioneze după ce un fost ministru din guvernul său a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție
22:59
Premierul Spaniei, presat să demisioneze după ce un fost ministru din guvernul său a fost condamnat la 24 de ani de închisoare pentru corupție
REACȚIE Kelemen Hunor l-a felicitat pe George Simion, în Parlament: ”Talentul trebuie recunoscut. Ai dat șah și mat”
22:59
Kelemen Hunor l-a felicitat pe George Simion, în Parlament: ”Talentul trebuie recunoscut. Ai dat șah și mat”
NEWS ALERT Anunțul lui Simion, înainte de numărătoarea finală: „Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”
22:48
Anunțul lui Simion, înainte de numărătoarea finală: „Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot!”
ACTUALITATE Ce se întâmplă cu România dacă alegem „răul cel mai mic”, trecerea Guvernului Veștea? Marius Tucă: „Nicușor Dan e un servant al Ucrainei”
22:40
Ce se întâmplă cu România dacă alegem „răul cel mai mic”, trecerea Guvernului Veștea? Marius Tucă: „Nicușor Dan e un servant al Ucrainei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe