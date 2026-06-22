Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi, căpitanul naționalei de fotbal a Argentinei, a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatului Mondial de Fotbal.

Cu toate că a ratat un penalty în startul partidei, în minutul 39 al meciului cu naționala Austriei, Messi a marcat al 17-lea gol al său pe durata unui campionat mondial de fotbal, potrivit Hola!.

Din 2006, argentinianul în vârstă de 38 de ani a luat parte la 28 de meciuri la campionatele mondiale.

Lionel Messi l-a depășit pe Miroslav Klose

El a lovit din flancul stâng de către Medina. Cu stângul, l-a învins la colțul scurt pe Schlager.

Recordul obținut de Messi în istoria de 96 de ani a Cupei Mondiale a fost celebrat și de Google. La o simplă căutare a numelui fotbalistului pe motorul de căutare, internauții vor vedea o animație cu confetti și o minge de fotbal în culorile drapelului Argentinei.

El l-a depășit pe germanul Miroslav Klose (16 goluri în 24 de meciuri), brazilianul Ronald (15 goluri în 19 meciuri), germanul Gerd Muller (14 goluri în 13 meciuri) și francezul Kylian Mbappe (14 goluri în 15 meciuri).

Sursa Foto: Hepta