Nuntă mare la Iași. Portarul naționalei de fotbal a României se căsătorește cu Loredana Țurcanu

Ștefan Târnovanu se va căsători la Iași, pe 7 iunie, anunță Ziarul de Iași. Născut pe 9 mai 2000, la Iași, portarul naționalei de fotbal a României, ultimul produs fotbalistic de mare valoare al Poli Iași, după cum scrie presa locală, își va oficializa relația pe are o are de mai mulți ani cu ieșeanca Loredana Țurcanu.

Viitoarea soție, Loredana, are 26 de ani și a absolvit Medicina Veterinară la Iași, la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”. Ștefan și Loredana erau prieteni încă din perioada în care fotbalistul juca la Poli. Cei doi s-au mutat în București în vara lui 2020, când jucătorul a trecut la FCSB.

Pentru transferul lui Ștefan Târnovanu, Politehnica Iași a primit 400.000 de euro.

