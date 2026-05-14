Cristi Chivu reușește „dubla" în Italia. Inter Milano a învins Lazio și a câștigat Cupa Italiei

Inter Milano a câștigat miercuri seară Cupa Italiei, după o victorie cu 2-o în finala disputată împotriva formației Lazio. Pentru antrenorul român Cristi Chivu, succesul completează un sezon remarcabil în care echipa pe care o antrenează a cucerit și titlul în Serie A, scrie Mediafax

Finala disputată pe stadionul Olimpico din Roma a fost decisă încă din prima repriză. Echipa antrenată de Chivu a deschis scorul în minutul 14, după un autogol al fundașului Adam Marusic, iar Lautaro Martinez a majorat avantajul în minutul 35. Este a zecea Cupă a Italiei din istoria clubului milanez și al doilea trofeu al sezonului, după titlul de campioană obținut în urmă cu câteva săptămâni.

Sursa foto: Facebook/Inter

Chivu a făcut eventul în primul sezon pe banca lui Inter

Performanța este una speciala pentru Cristi Chivu, aflat la primul sezon ca tehnician pe banca lui Inter. La începutul stagiunii existau numeroase semne de întrebare legate de experiența redusă a antrenorului român în Serie A și de capacitatea echipei de a menține nivelul ridicat după un sezon precedent extrem de solicitant. Cu toate acestea, Chivu a reușit să conducă Inter către o „dublă” campionat-Cupă, performanță pe care foștii antrenori ai echipei, Simone Inzaghi și Antonio Conte, nu au reușit să o obțină în aceeași stagiune.

Ultima echipă italiană care a reușit această performanță a fost Juventus în 2018. În drumul spre trofeu, Inter a eliminat pe rând Venezia în optimi, Torino în sferturi și Como în semifinale. În duelul cu Como, echipa lui Chivu a reușit să revină spectaculos după ce fusese condusă cu 2-0.

Lazio ratează calificarea europeană după eșecul din campionat

Pentru Lazio, înfrângerea are consecințe importante și în plan european. O victorie în Cupa Italiei i-ar fi asigurat calificarea în viitoare ediție a Europa League, însă echipa ocupă doar locul nouă în campionat și nu mai are șanse să prindă locurile europene prin Serie A. În schimb, Inter și-a asigurat prezența în ediția viitoare a UEFA Champions League după câștigarea campionatului italian.

