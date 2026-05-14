Presa ucraineană acuză „virajul eurosceptic și suveranist" al lui Nicușor Dan: „România riscă să se îndepărteze de Europa"

Mihai Tănase
Este îngrijorare mare în presa ucraineană, țara invadată de mai bine de patru ani de zile de Rusia, după ce președintele României, Nicușor Dan a adoptat un discurs tot mai apropiat de eurosceptici și suveraniști. Anularea evenimentelor dedicate Zilei Europei și criticile la adresa UE au stârnit îngrijorări privind direcția politică a României, într-un context politic și geopolitic tot mai tensionat, pe fondul creșterii valului extremist la nivel european.

Presa ucraineană trage un semnal de alarmă privind direcția politică a României, după declarațiile recente ale președintelui Nicușor Dan și tensiunile generate de criza politică de la București.

Într-un articol amplu și extrem de critic, publicația ucraineană „Adevărul European” susține că liderul de la Cotroceni se îndepărtează tot mai mult de imaginea de politician liberal și pro-european și începe să adopte teme promovate de curentul suveranist și eurosceptic.

Jurnaliștii ucraineni afirmă că anularea manifestărilor dedicate Zilei Europei și discursul critic la adresa Uniunii Europene au produs șoc și neliniște atât în mediul politic românesc, cât și în cercurile pro-europene din regiune.

„Își pierde Europa România? De ce președintele «liberal» Nicușor Dan se alătură euroscepticilor”, titrează publicația ucraineană.

Discursul de Ziua Europei a provocat controverse

Potrivit analizei, momentul care a schimbat percepția asupra lui Nicușor Dan a fost discursul susținut pe 9 mai, de Ziua Europei, zi care coincide și cu „Ziua Victoriei” sărbătorită la Moscova.

Publicația notează că administrația prezidențială a anulat evenimentele dedicate sărbătorii europene și inclusiv invitația adresată președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. Ulterior, șeful statului a susținut un discurs în care a criticat anumite politici ale Uniunii Europene și a cerut o relație mai puternică între România și Statele Unite.

„Păcat, Europa este subiectul care ne desparte”, a declarat Nicușor Dan, potrivit articolului publicat în presa ucraineană.

Liderul de la Cotroceni a vorbit despre politicile energetice europene, despre industria de apărare și despre competitivitatea economică a UE în raport cu SUA. În același discurs, președintele a afirmat că România are nevoie de „o Uniune Europeană care să aibă o competiție onestă și fermă cu SUA, pe picior de egalitate”.

Autorii articolului consideră însă că multe dintre criticile formulate la adresa Bruxelles-ului sunt exagerate sau chiar false și acuză o apropiere periculoasă de retorica promovată de extrema dreaptă.

Temeri privind ascensiunea euroscepticismului în România

Analiza mai susține că schimbarea de ton a lui Nicușor Dan apare într-un moment complicat pentru politica românească, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan și pe fondul ascensiunii partidului AUR și al liderului de extremă-dreapta, George Simion.

Publicația ucraineană avertizează că discursurile critice la adresa Uniunii Europene pot legitima mesajele promovate de partidele eurosceptice și suveraniste.

„Nicușor Dan, prin declarațiile sale, legalizează absurditățile anti-europene promovate de extrema dreaptă”, susțin autorii articolului.

Jurnaliștii ucraineni mai afirmă că președintele român ar încerca să atragă electoratul conservator și naționalist, într-un context politic tot mai polarizat.

În același timp, presa ucraineană consideră că România riscă să intre într-o perioadă de instabilitate politică și de repoziționare geopolitică, ceea ce ar putea afecta inclusiv relația cu Ucraina.

„Pentru Ucraina, toate acestea înseamnă că România intră într-o zonă de turbulențe și devine un partener mai puțin important”, se arată în articol.

Ilie Bolojan, prezentat drept alternativa pro-europeană

Textul publicat în Ucraina îl prezintă pe fostul premier Ilie Bolojan drept una dintre principalele figuri pro-europene din politica românească. Autorii susțin că fostul șef al Guvernului a promovat constant integrarea europeană și relația strânsă cu Bruxelles-ul, iar mesajele sale de Ziua Europei au contrastat puternic cu discursul lui Nicușor Dan.

Publicația ucraineană avertizează că România traversează un moment politic sensibil, în care confruntarea dintre tabăra pro-europeană și curentul suveranist ar putea redefini viitorul politic al țării.

