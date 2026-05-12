Scandal în Ghencea, după FCSB - Slobozia: „Frustrați că nu ajungeau la poartă. Vorbesc prea mult, nu e ok"
A ieșit scandal în Ghencea la finalul partidei FCSB – Unirea Slobozia, din play-out-ul Superligii, scrie PROSPORT. Unul dintre fotbaliștii ialomițenilor i-a acuzat pe adversari că nu au avut un comportament sportiv pe teren.

FCSB s-a chinuit cu Slobozia și a obținut doar un egal, scor 0-0. Cei aproximativ 4000 de suporteri prezenți pe arena celor de la CSA Steaua au plecat dezamăgiți, atât de rezultat, cât și de evoluția favoriților.

Albu: „Vom avea un război!”

După meci, ex-rapidistul Alexandru Albu (32 ani) a taxat atitudinea „roș-albaștrilor”. El a vorbit deschis despre conflictul cu jucătorii celor de la FCSB, numindu-i „frustrați”.

„M-am bucurat degeaba pentru acel gol, dar m-am bucurat la final pentru acest punct, pentru că în acest moment depindem doar de noi. Nu vom avea o finală (n.r. – în ultima etapă din play-out), ci vom avea un război! Jucăm acasă şi trebuie să fie stadionul plin. Trebuie să arătăm cum am arătat şi astăzi, că nu le dăm nicio şansă. Per total, ne bucurăm pentru acest punct. Suntem doar la mâna noastră. Dacă eram mai atenți, eram salvați de mult timp.

Nu cred că şi-au creat ocazii mari, probabil vreo două sau trei. Şi noi am adus mingea sus, dar probabil că ne-a lipsit ultima pasă. Am avut timp să vedem rezultatul scos de Hermannstadt, iar asta ne-a dat un imbold mult mai mare. (n.r – despre conflictul cu jucătorii FCSB) Erau puțin frustrați că nu ajungeau la poartă. Nu e ok să vorbești așa. Nu dau nume de adversar, dar se știu băieții de acolo pentru că vorbesc cam mult. La majoritatea jucătorilor le-au spus acest lucru, dar pe noi ne-a înrăit mai tare”, a precizat Alexandru Albu, la flash-interviu.

ProSport scrie că Albu a marcat un gol, dar reușita sa a fost anulată. Din câte se pare, cei de la FCSB le-ar fi transmis ialomițenilor că vor câștiga partida și îi vor trimite în Liga 2.

Unirea Slobozia se află pe loc direct retrogradabil, dar este la egalitate de puncte cu Hermannstadt (22), înainte de ultimul meci din play-out. În ultima rundă, vor juca pe teren propriu cu UTA.

