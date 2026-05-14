Victor Ponta: „Toată propaganda din România îi urăște pe președintele Poloniei și al Finlandei. Nici nu știu cum i-au primit la Cotroceni pentru B9”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a comentat reuniunea B9 și vizitele liderilor europeni la București. Invitatul a vorbit despre relația României cu statele din regiune și despre modul în care războaiele actuale influențează politica internațională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



Ponta a spus că prezența unor lideri precum președintele Finlandei sau al Poloniei la București arată importanța strategică a momentului actual.

Victor Ponta: „Președintele Finlandei mi se pare cel mai deștept președinte din Europa”

Fostul premier a comentat apariția liderilor europeni la summitul B9. Invitatul a spus că apreciază poziția Finlandei în actualul context geopolitic.

„Faptul că a venit președintele Poloniei, ăla pe care îl urăște toată propaganda noastră, faptul că a venit finlandezul, care e favoritul meu din Europa, mi se pare cel mai deștept președinte din Europa, de departe. Rutte care e șmecher mare de tot, dar o zic admirativ.”, spune el.

Ponta a comentat si prezența președintelul Zelenski în țara noastră.

„Nu a venit omul până aici degeaba.”, afirmă acesta.

Războaiele continuă pentru că există interese uriașe în spate

Discuția s-a mutat apoi spre conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Victor Ponta a spus că, în opinia sa, aceste războaie nu se opresc din cauza intereselor economice și politice create în jurul lor.