Victor Ponta: „Toată propaganda din România îi urăște pe președintele Poloniei și al Finlandei. Nici nu știu cum i-au primit la Cotroceni pentru B9”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a comentat reuniunea B9 și vizitele liderilor europeni la București. Invitatul a vorbit despre relația României cu statele din regiune și despre modul în care războaiele actuale influențează politica internațională. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ponta a spus că prezența unor lideri precum președintele Finlandei sau al Poloniei la București arată importanța strategică a momentului actual.
Fostul premier a comentat apariția liderilor europeni la summitul B9. Invitatul a spus că apreciază poziția Finlandei în actualul context geopolitic.
„Faptul că a venit președintele Poloniei, ăla pe care îl urăște toată propaganda noastră, faptul că a venit finlandezul, care e favoritul meu din Europa, mi se pare cel mai deștept președinte din Europa, de departe. Rutte care e șmecher mare de tot, dar o zic admirativ.”, spune el.
Ponta a comentat si prezența președintelul Zelenski în țara noastră.
„Nu a venit omul până aici degeaba.”, afirmă acesta.
Discuția s-a mutat apoi spre conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. Victor Ponta a spus că, în opinia sa, aceste războaie nu se opresc din cauza intereselor economice și politice create în jurul lor.
„Când se termină războiul, se termină toate.”, a spus Marius Tucă.
„De aia nu se termină. Eu m-am uitat astăzi la Tucker Carlson. Știi că îmi place Tucker Carlson. Nu se poate opri nici în Orientul Mijlociu, din același motiv nu se poate opri războiul. În Orientul Mijlociu nu o să se oprească războiul din aceleași motive pentru care nu se oprește nici în Europa. Că rămân unii oameni fără job.”, afirmă Ponta.