Prima pagină » Actualitate » Chivu, față în față cu președintele Italiei. Ce a ținut să-i spună antrenorul campioanei Inter

Chivu, față în față cu președintele Italiei / Sursa FOTO: Profimedia
Cristi Chivu face turul personalităților care vor să felicite echipa Inter pentru câștigarea campionatului. După ce sâmbătă a mers la Vatican, antrenorul român și jucătorii săi au fost primiți, marți, 12 mai, de președintele Italiei, scrie PROSPORT.

Întâlnirea cu Sergio Mattarella (84 de ani) a avut loc la Palatul Quirinal.

Finala Cupei Italiei, Lazio-Inter

Vizita a avut loc cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, programată pe „Olimpico”, stadion din Roma. Inter va juca împotriva celor de la Lazio, miercuri seară. Proaspăt câștigător al titlului, Chivu și-a propus să bifeze eventul.

În fața președintelui Mattarella, românul a avut un discurs impresionant, după cum remarcă și ProSport. El a accentuat importanța întâlnirii cu șeful statului italian.

„Bună ziua tuturor! Bună ziua tuturor celor prezenți astăzi! Vă mulțumesc pentru invitația într-un loc atât de simbolic precum Quirinale.

Domnule președinte, nu numai că reprezentați cea mai înaltă funcție a statului italian, pe care o dețineți cu mare merit și angajament, dar sunteți și un om al sportului și al multor valori. Pentru noi, ca reprezentanți ai lui Inter, este o mare mândrie să fim astăzi aici pentru a sărbători finala Cupei Italiei, care ne va vedea confruntându-ne cu Lazio.

Italia recunoaște valoarea educațională și socială a sportului, așa că este, de asemenea, o responsabilitate semnificativă pentru noi să fim astăzi aici, tocmai pentru că, în calitate de antrenori și sportivi, trebuie să fim purtători de valori. Avem datoria de a fi un exemplu pentru toți băieții și pentru toate fetele care ne urmează.

Mâine, noi și cei de la Lazio vom încerca să onorăm această mare competiție punând pe teren cea mai bună versiune a noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru tot”, a spus Cristi Chivu.

În Italia, este o tradiție ca finalistele Cupei să fie invitate la palatul prezidențial înainte de meci.

Ce s-a întâmplat în ultimul joc

Ultimul joc dintre cele două a avut loc chiar sâmbătă, în campionat. Și tot la Roma, pe „Stadio Olimpico”, iar Inter a zdrobit Lazio, învingând-o cu 3-0, în etapa 36 din Serie A.

„Chivu face totul bine: de la combinația Thuram-Lautaro în atac pentru o ultimă încercare premergătoare Cupei, până la rotația în alte compartimente”, au scris ziariștii de la Leggo.

